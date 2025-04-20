讀物理未來只能去產線輪班？ 人力銀行曝數據：月薪近7萬、滿意度逾7成

一名網友近日在Dcard發問：「唸物理所的出路是什麼？是不是都要去科技業產線輪班？」引發熱烈討論。對此，有內行人表示，說到未來職涯發展，純物理系畢業是不好找工作的，建議讀電機然後花時間多修一些物理課程，讓自己在工程方面的底子更紮實；不過也有人認為，應該是要看個人的研究方向和興趣來選擇，「說真的，可以選擇的工作很多」。

事實上，根據1111人力銀行調查，逾八成數學與物理背景的學生希望畢業後進入科技產業，實際上已有六成畢業生在科技業就業，常見職缺包含軟體、品管、半導體與設備工程師，顯示這類科系早已跳脫「只能做研究」的舊觀念。

調查也指出，數物系人才在職場上擁有四大優勢，包括具備分析與邏輯思考能力、能處理統計與運算問題，以及擅長發現並解決問題。為了提升競爭力，不少學生也會主動參與企業實習、修習跨領域學程或考取專業證照。

在薪資方面，數物系畢業上班族平均月薪為69,600元，明顯高出全體上班族的43,133元。此外，有超過七成數物背景畢業生表示，「不後悔當初的選系決定」，其中近四成更直言「完全不後悔」，反映出整體就業滿意度高。