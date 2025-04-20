與學生們聚餐 管中閔因這理由「吃不到」：AI時代我活得真BI

前台大校長管中閔昨（19）日在臉書分享一則趣事，表示自己與三位已經踏入學術圈的博士畢業生共進午餐，三人雖然已在中央大學、清華大學與政治大學任教，卻笑稱「預算被刪」，只能點三人套餐，讓他這位老師只能在一旁陪坐、看著學生們開吃。他幽默表示：「這是AI時代，但我感受到的卻是BI（音似台語的悲哀）」。

管中閔提到，幾位學生特地回母校拜訪，午餐地點選在台大管院樓下的餐廳，但當他們準備點餐時，卻突然表示因為經費吃緊，只能點一份三人套餐解決，讓他這位「資深導師」只能看著學生們大快朵頤。

為了「留下證據」，管中閔還拍下學生們吃得津津有味畫面，並強調：「為了避免他們將來不承認，我再照一張他們大吃的樣子」，他還特別指出自己面前的餐桌空空如也，開玩笑說：「AI時代，我卻只能體驗BI」。