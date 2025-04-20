南華大學紅白小屋 藏防蚊利器

有森林大學之稱的嘉縣南華大學，景色優美、綠意盎然，校園有10個紅白相間小屋點綴其間，具童趣，原來「可愛小屋」是為防治小黑蚊設置，提供防蚊液和小黑蚊防治文宣，成為校園獨具特色景觀。

南華大學海拔65公尺，校地63公頃，擁有遼闊草原與多樣樹林，綠覆率7成多，溫溼度得宜，校園有豐富多樣生態，但此氣候溫溼度卻讓小黑蚊容易孳生。

小黑蚊學名「台灣鋏蠓」，體型微小、繁殖力強、對環境的適應性佳、存活率高且嗜吸人類血液，白天雌成蟲易吸血時段，高峰約在上午11時至下午3時，春雨過後至秋末時節危害，吸血後才能產卵，卵產在環境具藍綠藻或陸生綠藻處（俗稱青苔）。

對小黑蚊目前無根絕特效藥，防治應採綜合防治，個人防護、環境管理與化學防治等方法，多年前南華邀請「中台科技大學鋏蠓防治推廣中心」分享研究成果與防治經驗。

專家實地勘查、評估建議，在校園設「防蚊液供應站」，提升學生使用率，設計美觀具多功能性的造型，只要輕鬆按壓即可隨時塗抹，使用便利，並放置防治宣導資料，讓大家懂得如何有效防治。校園也掛設防護教育告示看板。

「可愛小屋」2014年分布校園中道樓等10處，涵蓋行政區、教學區及學生宿舍等場域，讓防蚊資源觸及師生生活與學習空間每個角落，至今11年。學生說，小木屋設計親切、位置便利，隨手取得防蚊用品，讓日常更安心；有老師認為，這是環境教育與健康促進結合的好方式。除獲教職員生好評，參訪來賓也給予極高評價，感受到學校用心，防治兼顧環境永續。