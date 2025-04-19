南投縣政府暑期工讀提供64個職缺 月薪達27.4K

南投縣大專院校青年暑期工讀機會來了，南投縣政府開出72個公部門工讀機會，不用工作經驗便可到縣府工讀，月薪2萬7470元，4月21日起到5月1日報名，除了賺取學費還可累積職場經驗。

南投縣政府表示，今年工讀名額中，包含身心障礙保障名額6名，特殊條件保障名額22名及一般名額36名，透過暑期工讀機會，協助青年學生建立正確的就業態度與職業價值觀，也減輕弱勢家庭的經濟需求。透過實際參與公部門運作，不僅培養多元專業技能，也能強化職場實務能力，為未來的職涯發展奠定良好基礎。

社會及勞動局林志忠局長說，報名資格條件為設籍南投縣滿1年以上，就讀國內大專院校、具有正式學籍於修業年限內之在學學生，但不包括僑外生、五專三年級以下學生、空中大學及研究所在職專班學生、應屆畢業生、研究生、大學延畢生、夜校生、假日進修部學生；為提供更多學生暑期工讀機會，104年度至113年度曾錄取進用工讀生，將不重複錄用。

為減輕學生負擔，暑期工讀採「線上報名」，有意參加工讀的學生，請掌握作業期程，報名請上南投縣政府網路e櫃檯；本次工讀生甄選方式採網路直播並由縣府人員代為抽籤方式辦理，預定今年5月24日上午9時公開抽籤，全程錄影並於南投縣政府臉書粉絲專頁線上直播，相關問題請洽：（049）2222106轉1881至1883及（049）2222136承辦人柯先生。