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世新傳管、全媒體學程畢展 用AI開發品牌遊戲

中央社／ 台北19日電

世新大學傳播管理系、全媒體學程近日舉辦畢業成果展，學生運用生成式AI（人工智慧）等技術工具，幫業者開發品牌遊戲，在實務中實踐學術理論。

世新大學今天發布新聞稿指出，全媒體學程、傳管系110級畢業成果展「三創空間」18日、19日在校內舉行，一共展出10組專題研究作品，吸引許多師生及業界人士參觀。

其中楊尹祺、高邦倫等人組成的「肉之源」團隊，與雅勝冷凍食品合作，利用生成式AI技術開發品牌遊戲，讓民眾體驗台式肉品文化。在實體展覽中，還現場烤香腸、玩夜市遊戲。

劉晏勲等人組成的團隊則與廣達香合作，透過創新食譜和媒體行銷策略，嘗試為老品牌帶入年輕形象。畢展策展小組總召楊士賢表示，世新大學提供了寬裕的空間，讓學生能夠充分發揮所學，期盼透過展覽，展現多元和創業精神。

世新大學校長陳清河在參觀畢業展時，對學生們的創意與努力表示高度讚賞，並鼓勵學生們在未來的職涯中保持熱情與創造力，成為各行各業的領航者。

世新大學 品牌 團隊

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