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學團調查：大學性平專職不足且性平會遴選不透明

中央社／ 台北18日電

性平學生倡議連線今天指出，根據調查，大學校園性平會的遴選標準及過程不透明，部分大學甚至無專職性平人員，即便聘僱仍人力不足，1名承辦人員得肩負8000名學生，勞動環境惡劣。

性別平等學生倡議連線今天舉行記者會，並公布17所大學有關性平課程、性平會組成、LGBTQ支持措施調查結果。

台大性平會學生委員邵思宇指出，根據調查，有6所大學沒有專職的性平承辦人員，相關業務由其他單位兼職辦理，雖然有部分大學有專職承辦人員，但平均1名承辦人員需肩負8000名學生的性平需求，勞動環境惡劣。

邵思宇說明，這次調查也發現，17所學校有2間查不到性平委員名單，只有2間學校公布性平委員的立場或專業經歷，甚至沒有1間學校提前公開被遴選委員名單，也沒有學生能參與遴選過程。

邵思宇呼籲，教育部應普查校園性平委員，設置指引，而學校性平會要按照學生人數、案件量配置專職人員，教育部也應考量各校預算及人力差距分配資源。

陽明交大學生戴靜茹提到，17間大學僅有6間提供性別友善宿舍，跨性別學生有7成機率在網路上找不到專責窗口，且友善宿舍覆蓋率低，無法承接多元性別學生住宿需求。

彰師大性平會學生委員盧玉霖強調，各校雖有開設性平通識課程，但開課數不足，如彰師大全校僅有1堂性平通識課程，數量最多的清大，開課名額也只占全校學生2.4%。

教育部 校園 跨性別

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