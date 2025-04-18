文化大學無人機團隊馳援陽明山大火 空拍協助災後重建

台北陽明山小油坑日前發生山林火警，延燒約50公頃，位於陽明山上的文化大學地理系無人機團隊由陽明山公園國家管理處邀請，由教授陳致元領軍，率領大三生陳亮宇、葉豐嘉，以及碩士班學生林柏丞、葛銘恩，運用高科技空拍與地理資訊技術，協助火場監控與後續災後調查作業。

文大表示，團隊於火勢尚未完全受控時即抵達小油坑，運用無人機進行高空即時空拍與熱感測監控，協助消防單位判斷火勢走向，並準確標定火點座標，進一步支援直升機空中灑水作業，提升整體滅火效率。

火勢獲得控制後，文大說，地理系團隊迅速啟動第二階段任務，展開災後空拍地形測量與地貌變化紀錄，透過高解析度影像與地理資訊系統（GIS）整合分析，掌握受災範圍與地表變遷，提供災損評估與環境復育的關鍵基礎資料。透過科學、系統化資料，為國家公園提供修復依據，也為山林災害提供實務經驗。

文大也表示，地理學系重視無人機操控與地理資訊技術的跨域培育，並持續投入災害防救、國土規劃與環境監測等實務領域。本次任務讓學生實際操作，能夠親身參與災害應變、資訊判讀與決策支援等核心工作，亦能協助其提升專業能力並驗證教學成效。

陽明山山林火警延燒逾5小時、燒地面積50公頃，總計出動141名消防員，並出動空勤總隊從台中清泉崗派遣黑鷹直升機馳援。國家公園署也表示，消防機關也正調查鑑定火災原因，待調查鑑定結果判定出爐後將依法究責，並要求損害賠償及復原監測費用。