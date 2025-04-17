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大學諮商輔導中心改造4校分享成果 提升隱私療癒感

中央社／ 台北17日電
文藻外語大學輔導諮商空間改造完工後，將諮商室改設在等候區旁，避免個案穿越辦公區的不適感，也活用原有露台空間，讓等候區結合文宣展示、書籍借閱等功能，營造校園新風景。圖／中央社（台灣設計研究院提供）
文藻外語大學輔導諮商空間改造完工後，將諮商室改設在等候區旁，避免個案穿越辦公區的不適感，也活用原有露台空間，讓等候區結合文宣展示、書籍借閱等功能，營造校園新風景。圖／中央社（台灣設計研究院提供）

台灣設計研究院今天邀請4所學校，分享諮商輔導中心改造成果。各校透過與設計團隊討論，以劃分區域、梳理動線等方式，大幅提升隱私性，並以柔和設計增添療癒感。

教育部委託台灣設計研究院辦理「學美．耕心－大專校院輔導諮商空間改造計畫」，今天在台北市松山文創園區舉辦成果分享會，邀請第一年完成的淡江大學虎尾科技大學、文藻外語大學、台東大學4校分享成果。

淡江大學原本諮商等候空間與辦公區域界線不明，影響學生隱私；在設計團隊協助下，透過弧線設計與立面串聯服務櫃檯，使區域劃分更為清晰，讓學生能在安心且自在環境中等候。

淡江大學在空間設計上，以柔和布幔與層架取代傳統櫃體，降低生硬感，且使用方式更有彈性，又能營造溫暖放鬆氛圍。

虎尾科大（雲林縣）諮商室配置也強調隱私與安全感，透過房門與主動線錯位設計，避免視線直達內部，提升學生安心感；空間設計融入半戶外自然元素，搭配柔和中性色調與弧形，形成心理防衛緩衝帶。

教育部政務次長張廖萬堅表示，近年政府投入大量經費在各級學校心理諮商，光是人事費就達新台幣幾十億元，但在執行上，如果沒有一個舒服空間，恐使學生裹足不前；期盼透過心理專業與設計業界的跨領域合作，打造溫暖、安全且富有支持性的諮商輔導空間。

心理諮商 教育部 淡江大學 虎尾科技大學

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