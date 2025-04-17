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前助理教授李明璁遭控性騷擾 台大證實解聘、4年不得為師

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大社會系前助理教授李明璁。圖／本報系資料照
台大社會系前助理教授李明璁。圖／本報系資料照

2023年MeToo運動期間，國立台灣大學前助理教授李明璁遭女學生指控性騷擾，並誘導發展成交往關係。日前台大教評會做成決議，解聘李師且4年不得聘任為教師。

一名女學生曾於MeToo運動期間指出，於就讀台大期間遭社會系助理教授李明璁誘導戀愛，後續則於網路上撰寫李明璁受害事件募集。後續效應引發台大注意，社會系也曾於網路上表示，遭遇相關事件的女學生，可檢具相關資料並協助提交學校調查。

李明璁則在個人臉書向公眾致歉，但強調從未利用教職或任何工作權勢，發展不平等的關係，但為回應大眾疑慮，將辭去所有教職且未來將不再任教。

今天外傳李明璁已遭台大認定解聘，台大則回應，關於媒體報載本校社會系前教師李某涉及相關性平案，本校教評會決議「依照教師法第15條第1項第1款」予以解聘且4年不得聘任為教師，校內相關單位將依決議及相關程序報教育部處理。

台大社會系布聲明，系上6月16日收到有關本系前教師李明璁，於任職期間疑似違反性平的資訊。（翻攝自台大社會系臉書）
台大社會系布聲明，系上6月16日收到有關本系前教師李明璁，於任職期間疑似違反性平的資訊。（翻攝自台大社會系臉書）

MeToo 台大 李明璁

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