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TYC老董蔣仲燾自掏腰包捐5000萬 支持東海大學教育發展

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
天源義記機械公司董事長蔣仲燾(左)，慷慨捐贈5000萬元給東海大學，作為支持教育發展之用。圖／東海大學提供
天源義記機械公司董事長蔣仲燾(左)，慷慨捐贈5000萬元給東海大學，作為支持教育發展之用。圖／東海大學提供

天源義記機械公司(TYC)董事長蔣仲燾日前慷慨捐贈5000萬元給東海大學，並設立「東海大學種桃育才基金」，作為支持教育發展之用。蔣仲燾表示，自己在俗稱「黑手」的工業領域中，兢兢業業工作59年，多年來深信教育的力量，他期望能有更多時間和能力投入公益，在教育事業上貢獻一分心力。

東海大學表示，蔣仲燾董事長這筆私人捐款，成為東海大學近年來非校友捐款中極具代表性的一筆，不僅金額可觀，更展現一位非東海校友對教育的無私支持與共鳴，蔣董事長拋磚引玉的精神，是企業回饋社會、實踐興學使命的最佳典範。

蔣仲燾坦言，年輕時做決定多以實利為考量，無論是選擇系所或職涯走向皆以前途為重，但他始終認同人文與藝術對社會的長遠價值。他指出，當年考上台大時，台中僅有東海一所大學，而東海所倡導的博雅教育與人文精神，至今依然令人敬重。他希望這筆基金能用於支持藝術中心修繕計畫、推動博雅教育與相關規劃，並為東海邁向「全人教育」與「人文×AI」共融的未來盡一分心力。

蔣仲燾畢業於台中一中、台大經濟系，赴美取得UCLA經濟碩士學位，返國後接手家族事業。他融合西方管理精神與在地製造底蘊，將天源義記機械公司從傳統工廠打造為台灣鏈條產業的隱形冠軍，產品行銷全球30多國。

東海大學校長張國恩表示，蔣仲燾董事長雖非東海校友，卻以5000萬元實現其興學初心，他的善舉不僅對東海財務與教育改革提供強力支持，更象徵一位企業家對教育價值的深刻認同與真摯回饋。校方將依照蔣董事長意願，善用「東海大學種桃育才基金」，支持藝術中心修繕、博雅教育推動，落實永續與人文共融的東海藍圖，培育更多優秀人才迎向未來。

天源義記機械公司董事長蔣仲燾(右)，慷慨捐贈5000萬元給東海大學，作為支持教育發展之用。圖／東海大學提供
天源義記機械公司董事長蔣仲燾(右)，慷慨捐贈5000萬元給東海大學，作為支持教育發展之用。圖／東海大學提供

捐款 東海大學 經濟系

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