TYC老董蔣仲燾自掏腰包捐5000萬 支持東海大學教育發展

天源義記機械公司(TYC)董事長蔣仲燾日前慷慨捐贈5000萬元給東海大學，並設立「東海大學種桃育才基金」，作為支持教育發展之用。蔣仲燾表示，自己在俗稱「黑手」的工業領域中，兢兢業業工作59年，多年來深信教育的力量，他期望能有更多時間和能力投入公益，在教育事業上貢獻一分心力。

東海大學表示，蔣仲燾董事長這筆私人捐款，成為東海大學近年來非校友捐款中極具代表性的一筆，不僅金額可觀，更展現一位非東海校友對教育的無私支持與共鳴，蔣董事長拋磚引玉的精神，是企業回饋社會、實踐興學使命的最佳典範。

蔣仲燾坦言，年輕時做決定多以實利為考量，無論是選擇系所或職涯走向皆以前途為重，但他始終認同人文與藝術對社會的長遠價值。他指出，當年考上台大時，台中僅有東海一所大學，而東海所倡導的博雅教育與人文精神，至今依然令人敬重。他希望這筆基金能用於支持藝術中心修繕計畫、推動博雅教育與相關規劃，並為東海邁向「全人教育」與「人文×AI」共融的未來盡一分心力。

蔣仲燾畢業於台中一中、台大經濟系，赴美取得UCLA經濟碩士學位，返國後接手家族事業。他融合西方管理精神與在地製造底蘊，將天源義記機械公司從傳統工廠打造為台灣鏈條產業的隱形冠軍，產品行銷全球30多國。