馬祖藝術家曹松清40件藍眼淚互動裝置作品 中原大學一睹風采

馬祖「藍眼淚」旅遊旺季，馬祖藝術家曹松清於中原大學藝術中心舉辦個展「馬祖•藍眼淚」，展出40餘件以故鄉馬祖為主題的繪畫與科技互動裝置作品，引發話題。曾被CNN評選為「世界15大自然奇景」之一的瑰寶藍眼淚，在曹松清畫筆下以獨特光彩閃耀呈現。

曹松清以精湛的油畫與壓克力技法描繪海天景色，融合擴增實境等多媒體技術，重現馬祖著名自然奇觀「藍眼淚」的神秘與詩意，打造一場融合科技美學與多媒體互動的感官饗宴。

曹松清生長於馬祖，長年耕耘於媒體與藝術創作，累積豐富的社會觀察與敘事經驗。多年來，他持續投入藝術創作，直到中年仍好學不倦至國立台灣藝術大學美術研究所進修並取得碩士學位。

曹松清以畫筆梳理自身與故鄉之間的深刻連結，生動記錄了馬祖的壯麗海天與濃厚人文。此次展覽作品包含藍眼淚、岩光、美好時光等系列油畫及裝置創作，呈現馬祖獨特的自然地貌與文化氛圍，刻劃藝術家曹松清對土地的深情凝視與詩意轉譯。

本次展覽亮點之一，是大規模導入擴增實境與互動裝置技術，觀者可透過行動裝置啟動作品中的動態光影與聲音，進一步延伸視覺與感知體驗。觀眾只需以手機掃描畫作，即可觸發與畫面情境相連結的聲音、動畫與影片，配合虛擬美術館功能，享受科技帶來的多感官體驗。