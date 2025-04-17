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畢業專題討論到凌晨…大四女難熬夜憂「不合群」 網列增進效率技巧

聯合新聞網／ 綜合報導
一名大四的女網友正在準備畢業專題，需要熬夜討論，但她擔心自己撐不下去。示意圖／ingimage
一名大四的女網友正在準備畢業專題，需要熬夜討論，但她擔心自己撐不下去。示意圖／ingimage

無論是做報告還是準備考試，許多學生都會利用夜晚的時間來準備。一名大四的女網友發文，稱她和同學正在準備畢業專題，需要「熬夜」討論，但她本身身體狀況不允許熬夜，擔心自己身體撐不下去，於是詢問網友：「不能熬夜討論的人不負責任嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示她目前就讀大學四年級，正在和同學們準備畢業專題，同學們經常需要在半夜討論企畫書，進度很緩慢，從晚上八點開始討論，討論到半夜三點都討論不完，讓她感到「身心俱疲」，因為她本身身體狀況不太能熬夜，擔心自己撐不下去。

原PO表示，熬夜討論會耗盡她的體力，想過跟組長表明自身情況，希望她就算不能熬夜，也能分擔其他的工作，處理研討書之類的事務，但又擔心這樣很「不合群」，不負責任，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友認為「效率」更為重要，也分享了改進的方法，「討論花這麼多時間應該是效率低落吧，最好先列出一個要討論的問題列表，可以先訊息討論的東西先給出來」、「效率問題，開會不應該是從0開始討論起，而是要每個人都有一些準備，丟出來決定哪些該留哪些該改進哪些該淘汰」、「討論就是要討論需要有共識的事情，其他個人工作自己找時間處理就好」。

也有網友建議說出自身情況，同學應該能夠體諒，「妳認真講自己的狀況，正常人都能體諒吧，反正妳只要不是其他時候不做事我覺得沒差」、「建議妳一開始就說自己的原則，不熬夜，超過十二點無法討論，之前會盡量配合組內討論，一般都可以接受吧」。

大學生 熬夜

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