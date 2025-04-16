大葉大學與茶改場辦創意茶飲競賽 盼國產茶與鮮乳碰撞新火花

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
大葉大學藥保系執行教育部USR計畫，為茶產業注入新活力。圖／大葉大學提供
大葉大學藥保系執行教育部USR計畫，為茶產業注入新活力。圖／大葉大學提供

彰化縣大葉大學將與農業部茶及飲料作物改良場合辦「全國創意茶飲調製競賽」，即日起至4月25日開放報名，歡迎全國學生及業者參加，鼓勵參賽者用國產鮮乳與台灣在地茶葉調製兼具創意與市場潛力的創新飲品。

計畫主持人、大葉大學藥用植物與食品保健學系教授李世傑表示，學校長期投入茶產業人才培育與技術研發，本次競賽為「安心葉興百業邁（賣）向全世界」USR計畫的一環，希望透過比賽引導青年與業者共同為台灣茶產業注入新思維，期望參賽者能發揮專業與創意，開發具市場潛力的健康茶飲新品，以帶動國產茶及鮮乳消費市場。

藥保系助理教授許文光表示，競賽將以「天然、健康、少糖、零化學添加」為核心理念，鼓勵參賽者運用國產鮮乳與台灣在地茶葉、草本植物或水果，調製創新飲品。

參賽組別分為「學生組」與「業界組」，每組再細分為「茶飲創意調飲組」與「國產鮮乳調飲組」，評分標準包含整體性及口感描述、理念及商品化可行性、專業技術，將選出冠軍、亞軍和季軍，獎金分別為1萬5000元、1萬元和5000元，通過初選隊伍將於7月15日在大葉大學進行決賽，前三名將由茶改場公開頒獎表揚，比賽資訊可上網查閱簡章，https://mfh.dyu.edu.tw/newsContent?msg_ID=75820&pool_ID=5251

大葉大學邀請國際學生體驗客家擂茶。圖／大葉大學提供
大葉大學邀請國際學生體驗客家擂茶。圖／大葉大學提供
大葉大學藥保系積極推廣台灣好茶。圖／大葉大學提供
大葉大學藥保系積極推廣台灣好茶。圖／大葉大學提供

大葉大學 茶葉

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