提升早期癌症偵測 這所科大研究中心超專業
正修科技大學環境毒物與新興汙染物研究中心對新興汙染物檢測能力，全台首屈一指，從環境、水質、食品到藥物，檢測範疇廣泛，研究中心主任張簡國平表示，未來這項技術觸角延伸到國際以外，也會投入與生醫結合提升癌細胞分析檢測，貢獻科技醫療。
正修科大環境毒物與新興汙染物研究中心堪稱全國最大單一中心，編制達到167人，檢測範疇從環境樣品檢測開始，空氣、廢棄物、水質、飲用水、土壤與地下水，逐漸拓展到食品、樣品、濫用藥物尿液、運動員禁藥檢驗等。
近年環境永續議題受各界關注，研究中心跨足新興汙染物檢測技術、環境影響、健康風險評估等，同時提高食品安全、新興毒品、生技醫學研究。
主任張簡國平指出，將奈米檢測技術結合生醫是可行的，例如泌尿系統不同部位癌細胞具備專一性的生物標誌物，結合尿液樣本、本中心與長庚醫院及屏東榮民醫院合作開發的癌細胞捕集平台，進行癌細胞富集與特徵分析，讓民眾、具家族病史或高風險族群，大幅提升早期偵測普及性與可行性。
不僅如此，研究中心也將跨出國際，張簡國平說，未來合作對象主要以南向國家為主，越南、印尼、菲律賓、馬來西亞及泰國，其中2.8億人口印尼環保正起步，就像當年的台灣，垃圾廢棄物從掩埋走向焚化爐，焚燒過程會產生大量戴奧辛，印尼派人來台學習分析技術，之後返國就有足夠能力檢測家鄉土壤中的戴奧辛、重金屬。
張簡指出，去年研究中心達到產學計畫金額2.53億，技術轉移金額1379萬元，全氟化合物今年納入國內飲用水水質標準，更是全國第一家取得環境部認證的檢驗機構。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言