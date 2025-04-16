清大首屆永續獎揭曉 材料所博士「廢物提煉稀土」奪金

清華大學第一屆「清華永續獎」，吸引55組師生與行政團隊、超過250人參賽，最終選出9組方案，分獲金、銀、銅獎。學生組金獎由材料所博士生羅韶奇奪得，團隊成立材料循環再生實驗室，從電子與工業廢棄物中回收稀土元素，展現永續實踐者使命。

清大指出，羅韶奇在教授賴志煌的指導下，研發出可從廢棄家電、電池、電動車馬達回收稀土元素及鎢鋼合金的電化學技術，比傳統方式大幅減少化學藥品使用及碳排放量。羅韶奇從廢棄物中回收的都是戰略金屬，原礦稀缺、開採的汙染也很高，他認為倒不如轉念來「城市採礦」。

羅韶奇說，投身永續領域在短期回報上可能不如半導體產業快速，但他相信「循環材料科學家」在未來大有可為。羅韶奇笑稱，永續路上，只有放棄的人才會輸，他們也將參與國內外競賽所獲獎金的一部分，捐給清華作為跨領域人才培育獎學金，展現永續實踐者的使命感。

分環所教授周秀專主持的「清華永續棧：頭前溪流域生活圈」奪得教師組金獎。這項計畫帶領學生訪查頭前溪流域、研究河川底泥中的汙染物對人體細胞造成的損傷、導入AI影像辨識系統辨識河川汙染物、開設通識課程引導清華學生永續行動力，並邀請在地環保團體共同參與，充分發揮大學的社會影響力。

這項頭前溪永續計畫集結跨領域教師團隊，包括醫科系教授詹鴻霖、分環所教授董瑞安、資工系教授黃能富、工科系教授吳順吉、計財系教授張焯然、區創中心助理研究員陳俊銘及科管院學士班助理教授郭孟倫，從汙染防治、環境教育、綠色金融等多元角度提出河川流域的永續解方。

行政組金獎由清華學院學士班研究助理張乃云奪得。她為清華最彈性、學習規畫不屬於任一系所的實驗教育方案學生舉辦迎新活動，帶學生走訪新豐紅樹林、湖口老街，探索生態與客家文化，並以宣傳動物友善、永續經營管理的出發點帶大家體驗馬術。