快訊

民進黨爆發共諜案…賴清德嚴厲譴責 3作法要求綠公職

傳盧秀燕點頭參選黨主席 國民黨：非常歡迎

陸貨進美到底要繳多少稅？紐時解析245%「非全面關稅」 具體商品試算

聽新聞
0:00 / 0:00

清大首屆永續獎揭曉 材料所博士「廢物提煉稀土」奪金

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
清華材料所博士生羅韶奇研發從電子與工業廢棄物回收稀有金屬技術，榮獲首屆清華永續獎學生組金獎。圖／清大提供
清華材料所博士生羅韶奇研發從電子與工業廢棄物回收稀有金屬技術，榮獲首屆清華永續獎學生組金獎。圖／清大提供

清華大學第一屆「清華永續獎」，吸引55組師生與行政團隊、超過250人參賽，最終選出9組方案，分獲金、銀、銅獎。學生組金獎由材料所博士生羅韶奇奪得，團隊成立材料循環再生實驗室，從電子與工業廢棄物中回收稀土元素，展現永續實踐者使命。

清大指出，羅韶奇在教授賴志煌的指導下，研發出可從廢棄家電、電池、電動車馬達回收稀土元素及鎢鋼合金的電化學技術，比傳統方式大幅減少化學藥品使用及碳排放量。羅韶奇從廢棄物中回收的都是戰略金屬，原礦稀缺、開採的汙染也很高，他認為倒不如轉念來「城市採礦」。

羅韶奇說，投身永續領域在短期回報上可能不如半導體產業快速，但他相信「循環材料科學家」在未來大有可為。羅韶奇笑稱，永續路上，只有放棄的人才會輸，他們也將參與國內外競賽所獲獎金的一部分，捐給清華作為跨領域人才培育獎學金，展現永續實踐者的使命感。

分環所教授周秀專主持的「清華永續棧：頭前溪流域生活圈」奪得教師組金獎。這項計畫帶領學生訪查頭前溪流域、研究河川底泥中的汙染物對人體細胞造成的損傷、導入AI影像辨識系統辨識河川汙染物、開設通識課程引導清華學生永續行動力，並邀請在地環保團體共同參與，充分發揮大學的社會影響力。

這項頭前溪永續計畫集結跨領域教師團隊，包括醫科系教授詹鴻霖、分環所教授董瑞安、資工系教授黃能富、工科系教授吳順吉、計財系教授張焯然、區創中心助理研究員陳俊銘及科管院學士班助理教授郭孟倫，從汙染防治、環境教育、綠色金融等多元角度提出河川流域的永續解方。

行政組金獎由清華學院學士班研究助理張乃云奪得。她為清華最彈性、學習規畫不屬於任一系所的實驗教育方案學生舉辦迎新活動，帶學生走訪新豐紅樹林、湖口老街，探索生態與客家文化，並以宣傳動物友善、永續經營管理的出發點帶大家體驗馬術。

張乃云說，大學階段是結交志同道合伙伴與認識在地文化的關鍵時刻，學生參與活動後，環境意識提升83%，對永續的理解也增加71%。

分環所教授周秀專主持的「清華永續棧：頭前溪流域生活圈」奪得教師組金獎。圖／清大提供
分環所教授周秀專主持的「清華永續棧：頭前溪流域生活圈」奪得教師組金獎。圖／清大提供
由工科系教授吳順吉（左起）、科管院學士班助理教授郭孟倫、分環所教授周秀專、計財系教授張焯然、區創中心助理研究員陳俊銘、醫科系教授詹鴻霖組成的頭前溪永續計畫跨領域團隊，榮獲清華永續獎的教師組金獎。圖／清大提供
由工科系教授吳順吉（左起）、科管院學士班助理教授郭孟倫、分環所教授周秀專、計財系教授張焯然、區創中心助理研究員陳俊銘、醫科系教授詹鴻霖組成的頭前溪永續計畫跨領域團隊，榮獲清華永續獎的教師組金獎。圖／清大提供
首屆清華永續獎行政組金獎得主張乃云（前排右二）帶實驗教育方案學生探索新豐紅樹林。圖／清大提供
首屆清華永續獎行政組金獎得主張乃云（前排右二）帶實驗教育方案學生探索新豐紅樹林。圖／清大提供
清華大學首屆永續獎揭曉，副校長戴念華（中）與得獎學生合影。左起為金獎羅韶奇、銀獎許宸豪，銅獎陳睿哲、王竣右。圖／清大提供
清華大學首屆永續獎揭曉，副校長戴念華（中）與得獎學生合影。左起為金獎羅韶奇、銀獎許宸豪，銅獎陳睿哲、王竣右。圖／清大提供
清華永續獎教師組金獎專案中，黃能富教授團隊訓練出的AI系統成功辨識出攝影機拍到的紙杯、鋁罐和玻璃瓶等河川廢棄物。圖／清大提供
清華永續獎教師組金獎專案中，黃能富教授團隊訓練出的AI系統成功辨識出攝影機拍到的紙杯、鋁罐和玻璃瓶等河川廢棄物。圖／清大提供

團隊 材料 永續 清大

延伸閱讀

美國關稅難奏效？中國打出稀土王牌出奇制勝 CNN剖析背後布局

清大學生再擺攤收二階連署 綠議員聲援強調公民權

清大驚見罷免連署站？學生號召校內收件惹議 校方回應

傳1床位2萬元？清大2校區宿舍混抽 校方：公平對待學生

相關新聞

陽明交大開發深紫外光超穎透鏡 有望用於半導體檢測

波長比UVA、UVB還短的深紫外光（Deep Ultraviolet, DUV）在半導體與生醫影像等領域受應用廣泛，但控...

搶救人才荒…中醫大與新生醫專聯盟 公費生可獲60萬獎助

搶救國內護理師人才荒，積極召募護理師，培育並激勵優秀護理人才投身臨床照護領域，中國醫藥大學醫療體系醫院將與新生醫護管理專...

清大首屆永續獎揭曉 材料所博士「廢物提煉稀土」奪金

清華大學第一屆「清華永續獎」，吸引55組師生與行政團隊、超過250人參賽，最終選出9組方案，分獲金、銀、銅獎。學生組金獎...

科博館聯手台大動物博物館辦展 一窺模型世界奧妙

國立自然科學博物館與台灣大學生命科學院動物博物館聯手策劃「自然藝想」特展，邀製作模型的台灣原型師參與，展出逾40件栩栩如...

清大學生再擺攤收二階連署 綠議員聲援強調公民權

清華大學上周發生有學生擬在人社學院大廳擺攤收二階連署書，因訊息提前曝光，有部分人士認為罷免連署行動不應進入校園，校方了解...

清大公布第26屆4傑出校友 段孝勤、高耿輝半導體界發光熱

國立清華大學昨於臉書公布第26屆傑出校友，這次共有四人當選，包括友順科技創辦人高耿輝、璟德電子創辦人簡朝和、堅守「燒開水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。