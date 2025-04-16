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世新大學、夢想動畫、華碩合作 成立 AI 影音人才基地

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
世新大學、夢想動畫、華碩三方合作，成立AI影音人才培訓基地，左起夢想動畫創辦人林家齊、世新大學校長陳清河、華碩聯合科技開放平台暨AIoT事業部事業總經理江尹涵。華碩／提供
世新大學、夢想動畫、華碩三方合作，成立AI影音人才培訓基地，左起夢想動畫創辦人林家齊、世新大學校長陳清河、華碩聯合科技開放平台暨AIoT事業部事業總經理江尹涵。華碩／提供

世新大學正以產學合作的創新模式，推動AI技術與教育的深度融合。世新於16日舉行「AI影音人才培訓基地」產學策略聯盟簽約儀式，將串聯AI數位科技為學生賦能，培育具備創新思維與實務能力的AI影音人才。

此次簽約儀式由世新大學校長陳清河、夢想動畫創辦人林家齊及華碩（2357）集團旗下華碩聯合科技開放平台暨AIoT事業部事業總經理江尹涵共同完成，象徵教育與產業的緊密連結。夢想動畫作為台灣AI影像生成技術的先驅，旗下Moonland平台將成為基地的重要支撐，提供AI影像生成等多元風格模型及技術支援，讓學生能在課程中直接接觸業界標準的AI工作模式。

林家齊不僅是夢想動畫的創辦人，也是世新大學數位多媒體設計學系的傑出校友與專任師資。其深厚的業界經驗和教學熱忱，為數媒系的課程規劃注入了獨特的實務視野，並進一步強化了學生與產業的連結。世新數媒系在「2024大學問熱門學類排行榜數位媒體設計學類」排名全國第4的亮眼表現，吸引了眾多高中生的目光，成為設計教育領域的焦點。

陳清河表示，世新大學長期以來專注於將媒體科技與傳播教育相結合，例如數媒系透過基礎課程和高階應用的完整規劃，全面提升學生在動畫製作、互動科技及數位設計方面的能力。此次與夢想動畫及華碩的合作，將進一步深化AI技術的應用，並為學生提供必要的軟硬體資源與技術支援，特別是華碩的ProArt創作者系列，這將大大增強學生在未來職場上的競爭力。

江尹涵則指出，AI的發展已從技術驅動轉向應用落地與發展，產學合作更是其中的關鍵。華碩在AI與邊緣運算領域的持續投入，此次參與世新大學AI影音人才培訓基地的建置，希望讓學生在校期間掌握AI工具，實現精采創意，日後投入產業無縫接軌，共榮創新AI生態系。世新大學、夢想動畫與華碩三方的強強合作，標誌著設計教育與AI技術深度融合的新里程碑，為學生提供探索數位多媒體創新潛力的平台，並為台灣設計教育注入更豐富的創意與發展動能。

AI 世新大學 華碩

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