科博館聯手台大動物博物館辦展 一窺模型世界奧妙

國立自然科學博物館與台灣大學生命科學院動物博物館聯手策劃「自然藝想」特展，邀製作模型的台灣原型師參與，展出逾40件栩栩如生的生物標本及模型，包括8隻珍貴鬼鼠標本，也有多件原型師打造的恐龍模型，帶領觀眾探索人類如何透過「觀察、測量、建模」理解複雜的自然，感受科學的縝密與藝術的創意。

科博館館長黃文山表示，「自然藝想」特展是一場科學與藝術的跨界對話，透過標本與模型的錯置，突顯「蒐藏」的深度與廣度、「科學研究」的意義與價值，並藉由展示呈現在大眾眼前，引領觀眾多元思考，進而實踐共學，體現博物館作為知識轉譯與公共溝通平台的重要角色。

台大生命科學院動物博物館技師郭偉望說，19至20世紀初期，胚胎或小型無脊椎動物因難以保存與展示，當時工匠會用蠟或玻璃等材料製作仿真模型，雖製作過程繁複、技術要求高，但比展示真實標本容易，也具備藝術與科學雙重價值。如今針對教學需求製作的實體模型較為少見，但「模型」的概念早已延伸到研究模式生物、電腦模擬等面向，成為人們理解、預測自然現象的重要工具。

夢工廠模型有限公司負責人李永丞說，他從小就常專程從台北來科博館參觀，很喜歡這裡的動物模型、擬真標本，也因此對動物產生濃厚興趣，沒想到幾十年後，能有機會與一群熱愛動物模型創作的夥伴參與展出，期待透過展覽呈現自然最真實的樣貌，將這份感動傳承下去。

策展人蔡孟穎指出，特展「有模有樣」單元展出8隻珍貴鬼鼠標本，由日本教授青木文一郎在1934至1935年間採集製成。另也展出多件原型師打造的恐龍模型，包括禽龍、亞伯達角龍、厚頭龍等，展現原型師手下的想像與真實；在「自然的模樣」單元中，觀眾還能一窺1比20的暴龍頭部模型製作流程，認識模型從平面圖像轉化成立體結構的關鍵歷程。