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金門大學觀光職訓認證中心揭牌 考照不需到台灣

中央社／ 金門16日電

金門大學觀光管理學系成立職能培訓與認證中心，將舉辦國民旅遊領團人員認證等考試；金大表示，過去許多觀光認證考試需到台灣參加，中心成立後就可在金大考照，省去赴台路程。

國立金門大學今天透過新聞稿表示，觀光管理學系職能培訓與認證中心15日舉行揭牌儀式，校長陳建民、金湖鎮長陳文顧等出席見證。

陳建民表示，成立認證中心是觀光管理學系重要里程碑，盼能透過多元專業認證，培養出具競爭力觀光產業人才，讓學生在學期間即具備投入職場能力，為金門觀光注入更多活力。

金大觀光管理學系主任蔣光明說，認證中心將提供更多實務性、國際化專業課程，助力學生從校園順利邁向職場，期許認證中心成為培育國內外觀光專業人才重要平台。

金門大學表示，這學期中心將自6月7日起陸續舉辦一系列專業認證考試，包含國民旅遊領團人員認證、旅館管理專業人員認證、旅遊行程設計師認證等檢定考試；金大也表示，許多觀光認證考試過去需到台灣參加，中心成立後有志參加者就可以在金大考照，省去赴台路程。

職場 設計師 金門

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