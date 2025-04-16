金門大學觀光職訓認證中心揭牌 考照不需到台灣
金門大學觀光管理學系成立職能培訓與認證中心，將舉辦國民旅遊領團人員認證等考試；金大表示，過去許多觀光認證考試需到台灣參加，中心成立後就可在金大考照，省去赴台路程。
國立金門大學今天透過新聞稿表示，觀光管理學系職能培訓與認證中心15日舉行揭牌儀式，校長陳建民、金湖鎮長陳文顧等出席見證。
陳建民表示，成立認證中心是觀光管理學系重要里程碑，盼能透過多元專業認證，培養出具競爭力觀光產業人才，讓學生在學期間即具備投入職場能力，為金門觀光注入更多活力。
金大觀光管理學系主任蔣光明說，認證中心將提供更多實務性、國際化專業課程，助力學生從校園順利邁向職場，期許認證中心成為培育國內外觀光專業人才重要平台。
金門大學表示，這學期中心將自6月7日起陸續舉辦一系列專業認證考試，包含國民旅遊領團人員認證、旅館管理專業人員認證、旅遊行程設計師認證等檢定考試；金大也表示，許多觀光認證考試過去需到台灣參加，中心成立後有志參加者就可以在金大考照，省去赴台路程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言