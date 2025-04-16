搶救人才荒…中醫大與新生醫專聯盟 公費生可獲60萬獎助
搶救國內護理師人才荒，積極召募護理師，培育並激勵優秀護理人才投身臨床照護領域，中國醫藥大學醫療體系醫院將與新生醫護管理專科學校，簽署「護理公費生培育班」合作意向書，每年提供12萬獎助金，補助至五年級，總額可達60萬元，讓有志於健康照護領域的學生，無後顧之憂，全心投入學習與專業成長。
中國醫藥大學校院務發展委員會副執行長陳貽善、中醫大新竹附醫行政副院長林金龍以及護理部主任張鳳媛，拜會新生醫專校長駱俊宏和護理科主任陳嘉雯。
陳貽善表示，中國醫藥大學醫療體系醫院將與新生醫護管理專科學校正式簽署「護理公費生培育班」合作意向書。透過「護理公費生培育專班」的制度設計，從五專一年級起，提供每年12萬獎助金，補助至五年級，總額可達60萬元，減輕學生經濟壓力，讓有志於健康照護領域的學生，無後顧之憂，全心投入學習與專業成長。
「就讀即保證就業，保證金飯碗！」張鳳媛表示，除了在校可領到60萬的獎助金，等於學費全免，畢業後到本院服務，年薪可達百萬元的優渥薪資。在急性病房、ICU、手術室、急診及其他特殊輪三班單位的護理師，起薪達4萬5000至4萬9000元，並享有白班及夜班津貼及各類獎金，夜班護理人員設有特別補助以確保辛勤付出得到合理回報，實現年薪百萬元的薪資。同時，提供有充分的休息及生活安排，院方保障每月休假8天。
中醫大新竹附醫訂於4月26日(周六)上午9點到12點，與新生醫專舉辦護理公費專班招生說明會，除了介紹五專入學制度說明，也會分享醫院的薪資福利，說明會地點在中醫大新竹附醫研究中心5樓階梯會議室。歡迎有興趣的家長或學生踴躍報名，報名截止日期4月23日，報名專線03-5580558#2058 陳小姐
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