清大學生再擺攤收二階連署 綠議員聲援強調公民權

清華大學上周發生有學生擬在人社學院大廳擺攤收二階連署書，因訊息提前曝光，有部分人士認為罷免連署行動不應進入校園，校方了解後發現並無學生在連署，事件也落幕。不過，清大人社院又有學生在網路社群發起下午5點半至7點將在人社院大廳擺攤提供二階連署書與收件服務。對此，清大強調，尊重學生言論自由，但提醒學生若有使用場地，會要求依規使用。

清大說，有看到相關網路訊息，校方尊重學生言論自由。如果學生有使用場地，也會請學生依規定申請使用場地。

由於近期不少大學校園都發起設行動連署站的活動，外界有的質疑是政治進入校園，但也有的認為罷免是實現公民權，也是讓學生學習公民權的最好機會，是民主政治的體驗，大學不應禁止學生參與公民活動。後續已有不少大學的學生自主在校園內開辦罷免行動連署站。

清大有學生提到，擺攤設連署行動站是公民權的表現，他們沒有鼓吹或宣講行動，只是安靜提供連署書或收件，認為大學生應對大罷免行動有所了解，也應了解罷免是憲法賦予公民的公民權，不是政黨活動，而是公民運動。

此外，響應台大學生「救臺大罷免」活動，來自清大的校友、目前擔任新竹市雙罷領銜人戴振博，邀請同樣出身清大的現任市議員陳建名、劉彥伶、鄭美娟、劉崇顯共同發聲，強調學生參與公民事務與民主自治的重要性。

劉彥伶指出，憲法保障人民參與罷免的自由，而學生本身亦是社會的一部分，現在正是公民權的切身實踐機會。

戴振博說，呼籲清大學生自由表達與參與政治的基本權利，也呼籲校方應避免對參與罷免相關行動學生有任何形式的干預，捍衛民主校園的開放與多元。今天清大學子發聲，就是為了讓明天的台灣，依然是一個自由而堅實的民主社會。

戴振博表示，為響應罷免，將於 4月16日（三）17日（四） 下午五點半開始於清大夜市屈臣氏前擺設行動罷免站，呼籲學子共同守護台灣。