快訊

捷運石牌站驚傳砍人案！約50歲傷者背部遭刺送醫 目擊乘客尖叫

北分署霸凌案隨前部長下台 黃玲娜今回鍋勞動部政次

美司令曝台海若開戰「將有50萬人慘死」 防長顧立雄回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

清大學生再擺攤收二階連署 綠議員聲援強調公民權

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
戴振博表示，為響應罷免，將於 4月16日（三）、17日（四） 下午五點半開始於清大夜市屈臣氏前擺設行動罷免站，呼籲學子共同守護台灣。圖／民眾提供
戴振博表示，為響應罷免，將於 4月16日（三）、17日（四） 下午五點半開始於清大夜市屈臣氏前擺設行動罷免站，呼籲學子共同守護台灣。圖／民眾提供

清華大學上周發生有學生擬在人社學院大廳擺攤收二階連署書，因訊息提前曝光，有部分人士認為罷免連署行動不應進入校園，校方了解後發現並無學生在連署，事件也落幕。不過，清大人社院又有學生在網路社群發起下午5點半至7點將在人社院大廳擺攤提供二階連署書與收件服務。對此，清大強調，尊重學生言論自由，但提醒學生若有使用場地，會要求依規使用。

清大說，有看到相關網路訊息，校方尊重學生言論自由。如果學生有使用場地，也會請學生依規定申請使用場地。

由於近期不少大學校園都發起設行動連署站的活動，外界有的質疑是政治進入校園，但也有的認為罷免是實現公民權，也是讓學生學習公民權的最好機會，是民主政治的體驗，大學不應禁止學生參與公民活動。後續已有不少大學的學生自主在校園內開辦罷免行動連署站。

清大有學生提到，擺攤設連署行動站是公民權的表現，他們沒有鼓吹或宣講行動，只是安靜提供連署書或收件，認為大學生應對大罷免行動有所了解，也應了解罷免是憲法賦予公民的公民權，不是政黨活動，而是公民運動。

此外，響應台大學生「救臺大罷免」活動，來自清大的校友、目前擔任新竹市雙罷領銜人戴振博，邀請同樣出身清大的現任市議員陳建名、劉彥伶、鄭美娟、劉崇顯共同發聲，強調學生參與公民事務與民主自治的重要性。

劉彥伶指出，憲法保障人民參與罷免的自由，而學生本身亦是社會的一部分，現在正是公民權的切身實踐機會。

戴振博說，呼籲清大學生自由表達與參與政治的基本權利，也呼籲校方應避免對參與罷免相關行動學生有任何形式的干預，捍衛民主校園的開放與多元。今天清大學子發聲，就是為了讓明天的台灣，依然是一個自由而堅實的民主社會。

戴振博表示，為響應罷免，將於 4月16日（三）17日（四） 下午五點半開始於清大夜市屈臣氏前擺設行動罷免站，呼籲學子共同守護台灣。

校園 清大 罷免

延伸閱讀

4綠委罷免疑幽靈連署 張宏陸罷團領銜人送新北檢複訊

基隆罷免綠議員領銜人有信心成案 張之豪：沒在怕的

基隆罷綠議員連署拚第2階段 領銜人：民眾意願降低很艱難

台東罷免藍委黃建賓 罷團自行宣布跨過二階連署門檻

相關新聞

清大學生再擺攤收二階連署 綠議員聲援強調公民權

清華大學上周發生有學生擬在人社學院大廳擺攤收二階連署書，因訊息提前曝光，有部分人士認為罷免連署行動不應進入校園，校方了解...

清大公布第26屆4傑出校友 段孝勤、高耿輝半導體界發光熱

國立清華大學昨於臉書公布第26屆傑出校友，這次共有四人當選，包括友順科技創辦人高耿輝、璟德電子創辦人簡朝和、堅守「燒開水...

退場近1年 明道大學朝健康園區規畫

明道大學退場近一年，縣長王惠美再三表達願意接管，發展為AI產業園區，中央指派健康推動委員何美鄉提出轉型為健康園區，教育部...

體驗課 拾荒婦當台大學生老師

「祖母拾荒的身影，永遠活在我心中。」嘉義黃姓女子憶起三年前以八十高齡過世的祖母，自責自己不懂事，總覺得祖母拾荒很丟臉，讓...

與台大合辦無人機論壇 彰化市長林世賢：傳產應升級面對關稅貿易戰

彰化市公所與台大無人載具研發中心等產官學機構合辦「無人機崛起」產業論壇，今天在彰化生活藝文館舉辦。彰化市長林世賢說，未來...

南市消防領先全國 攜手陽交大推消防員職場健康促進App

針對消防員高壓、輪班、危險工作環境所導致的身心健康問題，台南市消防局率全國之先，引進結合行為科學與數位健康管理技術技術智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。