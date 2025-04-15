清大公布第26屆4傑出校友 段孝勤、高耿輝半導體界發光熱

國立清華大學昨於臉書公布第26屆傑出校友，這次共有四人當選，包括友順科技創辦人高耿輝、璟德電子創辦人簡朝和、堅守「燒開水理論」的半導體實踐家段孝勤，與創辦「汪喵星球」、十年間成為台灣最大寵物食品集團的孫宗德，清大指出，四位校友在科技、產業與社會公益領域發光發熱，為母校之光，校方將於本月27日舉行頒獎典禮。

清大指出，高耿輝（核工系77級）是打造抗震半導體供應鏈的企業領袖，他創辦友順科技，從IDM模式到金磚企業，引領產業突破重圍。疫情期間協助國際解決缺料問題，也積極捐款支持母校發展，凝聚核工系77級系友回饋的力量。

簡朝和（材料系79、81級）則讓台灣陶瓷元件站上全球舞台的技術先鋒 ，是無線通訊陶瓷領域的專家，創辦璟德電子，領先導入 LTCC 技術，推動產業升級。他長期資助材料系硬體建設，捐建璟德講堂與維護基金，持續為學弟妹打造更好的學習環境。他勉勵清華人做個「靠譜的人」，用知識改變世界。

段孝勤（電機系81、83級、EMBA 14級）是堅守「燒開水理論」的半導體實踐家，清大指出，段孝勤在台積電推動先進製程，並積極培育半導體人才。他用「燒開水理論」提醒清華人堅持到底，關鍵的突破點終將來臨。

孫宗德（工學院學士班13級）則從校園出發打造百萬人追隨的寵物品牌，他創辦「汪喵星球」，十年間成為台灣最大寵物食品集團。他以創業實踐永續理念，也常回母校演講分享，提供學弟妹實習機會。他相信「粗糙的開始，就是最好的開始。」行動就是最好的學習 。