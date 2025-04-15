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體驗課 拾荒婦當台大學生老師

聯合報／ 記者張策黃于凡／連線報導

「祖母拾荒的身影，永遠活在我心中。」嘉義黃姓女子憶起三年前以八十高齡過世的祖母，自責自己不懂事，總覺得祖母拾荒很丟臉，讓祖母不但得面對鄰居嫌惡表情，也不被家人支持，但「她不曾喊苦，只想生活過得去」。

黃姓女子說，祖母晚年拾荒原因是家中破產、房屋遭法拍後的經濟壓力，一開始是在社區內一處斜坡設置紙箱，讓鄰居將可回收物品放置其中，但「撿破爛」過程遭遇許多歧視，環境髒亂是爭議來源，即便祖母努力清洗瓶罐、維持整潔，夏日氣味仍引起住戶投訴，最終遭管委會驅趕。

她回憶，祖母也會收些小家電，二手電扇可賣五十元，拆開後馬達內有紅銅線，要拆到與塑膠分離不容易，拆電扇容易受傷，祖母總是叮嚀她要小心，她常暴力拆解，「大概是種我對祖母的輕蔑，現在想起來很後悔」。

為讓更多人珍視拾荒者的勞動價值，台灣五角拌回收平權協會近年推動拾荒體驗，安排一至二名資深拾荒者當帶領者，引導民眾到街頭實作、參與拾荒者的日常，「不是要大家來玩拾荒，是想讓人理解，這是需要技術、面對人際壓力，還有尊嚴與自我認同的掙扎」。

協會創辦人施舜仁表示，活動最初只有一、二名拾荒者願擔任帶領者，如今有五人能獨立帶團，「這是一個重要的轉變，一開始他們很抗拒，不想被人知道在做拾荒，覺得很丟臉。」一名因拾荒感到自卑、不願見光的阿姨，在帶領台大學生體驗後，自信地說出「我當過台大學生的老師」，走出被汙名化陰影。

一名曾參加拾荒體驗活動的高中男學生表示，親身體驗回收工作辛勞，包括分類困難、回收場拒收、物品囤積等現實挑戰，讓他重新反思日常對垃圾分類的態度，也驚覺過去對這群默默付出的長者太少關注，透過與弱勢群體真實相處的機會，讓他從中學習理解與同理。

台大社福團謝姓女學生表示，參加拾荒體驗讓她接觸到平時在學校跟社團接觸不到的世界，當天與兩名拾荒阿姨同行，體認到拾荒是體力活，拾荒者堅韌地用雙手奮鬥討生活，不嫌臭、不嫌髒，她們稱拾荒者為「老師」，讓對方感受到被尊重，也凸顯拾荒者勞動價值與貢獻。

台大 拾荒 鄰居

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