退場近1年 明道大學朝健康園區規畫

明道大學退場近一年，縣長王惠美再三表達願意接管，發展為AI產業園區，中央指派健康推動委員何美鄉提出轉型為健康園區，教育部結論時一再提及健康園區，對縣府要求規畫AI園區籠統帶過，旁觀者認為明道校園利用，似露端倪。

王惠美強調，縣府多次表達有意願單獨接管明道大學，可立即償還教育部幫校方代墊債務5.6億，可即刻進駐，規畫既有校舍作為AI產業智慧園區或教育體育園區，引進青農及中藥研究所合作，種植中藥草、溫室水耕蔬菜及農業植物工廠，縣府準備好了。

國民黨立委謝衣鳯認為，健康生活園區、低碳、永續能源、AI都是國家未來重點發展產業，是台灣面臨下階段產業轉型非常重要的部分，明道大學校區如長期閒置未利用，建築物很快就會毀損，希望教育部、衛福部與縣政府盡快討論、達成共識，以利後續規畫與利用。

賴清德總統倡議成立健康台灣推動委員會，委員何美鄉提供國家願景就是健康議題，她指出，台灣人健康指標逐年下降，明道大學未來建立健康園區，將是很好的示範區。中央部會和產業「公私合營」政府訂出高標願景，不僅有營利，也需推廣健康概念，有進有出，才能永續。

教育部主秘林伯樵說，近期有建議在明道大學推動「健康園區」落實減碳農業及有機栽種園區，利用校方現有儀器檢測，強化食品安全驗證。會勘明道之行，看看怎麼操作健康園區，有機農業將由農業部會再會勘。

林伯樵忽略王惠美的談話，但提到謝衣鳳從目前度角給規畫建議，教育部會整理發言內容「看看怎麼操作健康園區」作更好的安排；另財政部討論接管明道大學方式，一併呈報。