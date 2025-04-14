與台大合辦無人機論壇 彰化市長林世賢：傳產應升級面對關稅貿易戰

彰化市公所與台大無人載具研發中心等產官學機構合辦「無人機崛起」產業論壇，今天在彰化生活藝文館舉辦。彰化市長林世賢說，未來的關鍵產業是AI與無人載具，彰化傳產面對美國關稅貿易戰，一定要轉型，而且要趕在東南亞國家之前搶先切入，才能獲得產業發展先機。

林世賢說，彰化縣是全國6都以外的最大縣，但因沒搭到高科技的晶圓相關產業，也讓彰化培養的優秀人才都要在外縣市的科技園區工作與定居，造成人口一再流失。

林世賢說，無人載具產業不只是無人機而已，從無人船、機器人、機器狗等都是，而彰化縣是傳統產業大縣，光航太供應鏈就高達198家，這些都具有五金加工、精密機械加工，模具開發等最佳實力，也是精密機械加工的完整產業鏈，更重要的是要切入未來關鍵產業，才能搶到高獲利的訂單，若能投入無人載具產業也是彰化傳產升級的最佳時機。

今天是彰化縣首場「無人載具產業」論壇，合辦單位還有台灣發展研究院、建國科大、亞洲大學、看見彰化公益發展協會等產官學機構。

論壇包括「無人機＆無人載具產業世界觀」由全拓工業公司董事長吳崇讓主持、台大無人載具研發設計中心主任李綱主講、亞洲大學榮譽講座教授黃光彩與談；「無人載具驅動全球產業變革＆美國無人載具需求對台灣的商機」由彰化縣中小企業協會理事長陳榮凱主持、艾歐圖科技公司執行董事劉毅主講、台灣發展研究院執行長黃智慧與談。