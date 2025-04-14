南市消防領先全國 攜手陽交大推消防員職場健康促進App

針對消防員高壓、輪班、危險工作環境所導致的身心健康問題，台南市消防局率全國之先，引進結合行為科學與數位健康管理技術技術智慧型手機APP，成為全國首創實施單位；期盼提升消防員的身心靈健康，為第一線救災人員建立更堅實的健康防護網。

台南市消防局指出，「多國語言智慧型手機程式應用於消防員職場健康促進：跨國臨床試驗研究」計畫，是由國科會支持，已邁入第三年，並在北美地區取得實質成效，成功改善消防人員的健康指標；消防局與國立陽明交通大學合作，正式啟動本土化試驗應用。

透過全國首創智慧健康APP臨床試驗，設計專屬介面與功能，協助消防員養成健康生活習慣，並可透過數據回饋掌握自我健康狀況；楊明交大衛生福利研究所醫師藍凡耘研究團隊，此次透過成功大學附設醫院醫務秘書林志豪協助，促成與台南市政府消防局的實地合作。

市長黃偉哲表示，目前國內外一般都是重視消防人員的急救跟服務品質，很少有團體針對消防人員的健康提出改善方案，這個APP在國內率先由台南市來試辦，之後再推廣至全國，是消防人員的一大福音。

消防局李明峯局長表示，消防人員平時執行火災搶救、緊急救護、災害應變等各項任務，身心壓力極大，健康議題不容忽視；本次計畫導入國際級臨床試驗標準，結合學研與實務經驗，展現出消防局對員工健康福祉的高度重視與積極作為。