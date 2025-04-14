中正國際日啟航 開啟科技華語新篇章

中正大學語言中心與傅爾布萊特台灣學術交流基金會今天簽署合作意向書，推動半導體產業專用華語學習教材，讓來台學習半導體國際生，在產業實務溝通上不再因語言而受限。中正大學校長蔡少正表示，華語教育跨域協作不僅全面提升教研產學整合，也讓台灣的科技華語教育更具特色與實用性。

中正大學表示，近年愈來愈多的國際生來台學習半導體專業知識，但常苦於無法用華語在產業實務上精準溝通感到挫折；為因應全球科技產業對專業華語的高度需求，傅爾布萊特台灣學術交流基金會（Fulbright Taiwan）攜手中正大學語言中心，共同推動半導體產業專用華語教材。教材以半導體領域知識為內容核心，融合語言訓練，開啟台灣科技華語教學的新篇章。未來將透過師生回饋滾動式優化教材適切度，更符合國際學生及業界需求。

校長蔡少正表示，學校已長期與台積電、台達電等企業合作，此次由華語教育跨域協作不僅全面提升教研產學整合，也讓台灣的科技華語教育更具特色與實用性。

今天「中正國際日」啟航儀式，傅爾布萊特台灣學術交流基金會與中正大學語言中心簽署合作意向書，簽約儀式由語言中心主任陳玟君與基金會執行長那原道博士（Dr. Randall Nadeau）共同主持，由美國在台協會文化新聞組文化官傅詩恩（Anne Foss）到場見證。

另教育部「優秀外國青年來台蹲點計畫」（TEEP）及與泰國清邁皇家理工大學合辦的STEM夏令營亦同步開幕，形成三合一的國際教育盛會。

中正大學連年獲得TEEP計畫全國最高補助，邀請來自世界各地的青年學子來台參與實習計畫，深入了解台灣的教育體系與產業發展。計畫也為來台學生開啟後續進修與在地就業的可能性，領域別的進階華語更顯重要。