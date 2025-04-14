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用AI偵測貓狗心情 弘光科大學生創意賽奪二、三名

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
智科系學生劉嘉侑因想知道家裡飼的喵星人（如圖）心情，和同學設計「貓狗心情偵測器」作品。圖／弘光科大提供
智科系學生劉嘉侑因想知道家裡飼的喵星人（如圖）心情，和同學設計「貓狗心情偵測器」作品。圖／弘光科大提供

弘光科技大學智慧科技應用系大二學生日前參加「2025愛進步向前創意發想企劃競賽」，兩組學生作品「下一代科技飲食革命」、「貓狗心情偵測器」，分別在創意設計組、科技應用組，奪得第二名、第三名。

學生鄭棕瑄、邱友泰、林煒鈞構思的作品「下一代科技飲食革命」獲得創意設計組第二名，鄭棕瑄指出，作品構想是應用AI智慧分類，利用影像辨識與感應器技術，自動辨識廚餘類型，再根據廚餘種類與使用者設定，自動選擇轉化處理模式，達到零廢棄廚餘的目標，搭配物聯網，監控運作狀態、轉化進度、產出數量與品質報告。

學生劉嘉侑、蘇昱睿、胡昇瀚設計的作品「貓狗心情偵測器」，獲得科技應用組第三名，劉嘉侑說，家中養兩隻貓，想知道牠們的心情，運用人工智慧與心跳等生理訊號分析技術，設計能夠偵測寵物情緒的裝置，希望提升飼主與寵物間的互動與理解。

兩組學生都表示，參賽查閱國內外文獻、設計作品過程，發現有很多技術問題需要克服，才能使作品更具實用性、市場性，這些將成為未來學習精進的方向。

智慧科技應用系副主任魏榮君及指導老師魏季宏表示，該系一直致力於培養跨領域科技人才，結合創新教學與實務應用，大二學生參加創意發想競賽，獲得第二、三名成績肯定，引發他們對智慧科技應用開發興趣，將鼓勵學生們持續精進，把學習與實作結合，勇於挑戰未來科技趨勢，創造更多具有社會價值的作品。

弘光科大學智科系學生參加「2025愛進步向前創意發想企劃競賽」，奪得第二名、第三名。圖／弘光科大提供
弘光科大學智科系學生參加「2025愛進步向前創意發想企劃競賽」，奪得第二名、第三名。圖／弘光科大提供

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