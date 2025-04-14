用AI偵測貓狗心情 弘光科大學生創意賽奪二、三名

弘光科技大學智慧科技應用系大二學生日前參加「2025愛進步向前創意發想企劃競賽」，兩組學生作品「下一代科技飲食革命」、「貓狗心情偵測器」，分別在創意設計組、科技應用組，奪得第二名、第三名。

學生鄭棕瑄、邱友泰、林煒鈞構思的作品「下一代科技飲食革命」獲得創意設計組第二名，鄭棕瑄指出，作品構想是應用AI智慧分類，利用影像辨識與感應器技術，自動辨識廚餘類型，再根據廚餘種類與使用者設定，自動選擇轉化處理模式，達到零廢棄廚餘的目標，搭配物聯網，監控運作狀態、轉化進度、產出數量與品質報告。

學生劉嘉侑、蘇昱睿、胡昇瀚設計的作品「貓狗心情偵測器」，獲得科技應用組第三名，劉嘉侑說，家中養兩隻貓，想知道牠們的心情，運用人工智慧與心跳等生理訊號分析技術，設計能夠偵測寵物情緒的裝置，希望提升飼主與寵物間的互動與理解。

兩組學生都表示，參賽查閱國內外文獻、設計作品過程，發現有很多技術問題需要克服，才能使作品更具實用性、市場性，這些將成為未來學習精進的方向。