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自行車深度旅遊風潮夯　日本5縣代表赴中華大學交流

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
北海道HERO自行車旅行社長高橋幸博率團隊來台取經，希望藉由產官學力量，打造更友善的自行車環境。圖／中華大學提供
北海道HERO自行車旅行社長高橋幸博率團隊來台取經，希望藉由產官學力量，打造更友善的自行車環境。圖／中華大學提供

自行車深度旅遊風潮正夯，中華大學日前邀日本5縣學者和縣政府相關部門代表共12人，與交通部、新竹市政府及自行車協會等產官學研專家分享兩國的自行車路線建置和多面向發展，期盼藉由藉由台日交流，促進自行車觀光。

中華大學觀光學院長張馨文表示，該校每年辦理「茶花單車小旅行」，提供自行車友交流的平台，同時落實低碳旅遊，提升民眾文化觀光的深度。這次特別邀請到在日本積極推動自行車產業和觀光，日本德島大學教授山中英生、矢部拓也，以及北海道HERO自行車旅行社長高橋幸博，率領德島縣、福井縣、鳥取縣、靜岡縣、北海道的政府及產業相關部門代表共12人來台，辦理「日本德島大學Cycling講座」。

張馨文說，講座全程線上、線下同步進行，日本方更有超過50位專家連線參與，彼此分享針對台、日自行車個案的研究，交流區域內的觀光行銷與活動，探索產業的發展與可能性。

矢部拓也表示，日本目前總共有6條國家級自行車道，其中最知名的就是愛媛縣，日前剛爭取到2027全球自行車城市大會的主辦城市；鳥取縣與福井縣也正在努力申請成為國家級自行車道。而他所處的德島縣，在與山中英生和高橋幸博3人的努力下，定期在大學內舉辦自行車旅遊課程。

矢部拓也說，更藉由創辦mini. Velo（小徑車）活動，提供日本各地自行車產業相關人員，一個更完整的交流平台，集結喜愛自行車旅遊的人，整合資源推廣鄉村與其他區域之間的連結，將「Locals to locals」的理念與文化傳遞到日本各地，甚至是全世界。

高橋幸博表示，此行為了來台取經，福井縣的同仁特地提前數日抵台，到日月潭體驗台灣知名的自行車旅遊路線；同時也參加台北的自行車展，獲得更多台灣方面的自行車旅遊資訊。談到未來願景，他說，自行車環境能更加符合全齡人所使用，但這需要靠產官學合力，藉由教育等多方面推動、傳承，才能完成，也期盼透過頻繁的交流，能讓目標盡早達成。

日本德島大學到中華大學舉辦自行車講座，藉由台日交流，促進自行車觀光。圖／中華大學提供
日本德島大學到中華大學舉辦自行車講座，藉由台日交流，促進自行車觀光。圖／中華大學提供
中華大學觀光學院長張馨文多次結合課程推動大型自行車活動，讓喜愛自行車的車友、學生，有互動交流的平台。圖／中華大學提供
中華大學觀光學院長張馨文多次結合課程推動大型自行車活動，讓喜愛自行車的車友、學生，有互動交流的平台。圖／中華大學提供

日本 自行車 車道

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