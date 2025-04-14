美術系只喊「做自己、突破」 大學生憂未來：沒人教怎活下來

台灣的「美術」產業問題出在哪裡呢？一名美術生發文，稱她讀書時，老師時常鼓勵他們「做自己」，但後來才發現外面的人只在乎妳的作品是否有市場。他們經常忙著創作，忙著突破，卻沒人看得懂，沒有買家，她認為主因是台灣藝術環境太封閉：「沒人教我們怎麼被看見」。

一名女網友在Dcard發文，稱她是美術系的學生，讀過才知道「台灣美術系沒救了」這句話是現實，大學四年老師經常要他們「做自己」、「突破限制」，她當初也很認同，但後來才發現外面世界只在乎藝術品賣不賣得出去，根本不會在乎妳有沒有突破。

原PO表示，在學校老師會教怎麼用壓克力、怎麼畫結構和作品理念，卻沒教如何「宣傳作品」；每天忙著創作、忙著突破，但沒有人要看，或沒人看得懂。他們被訓練成藝術家，卻沒被教導如何「活下來」。

原PO舉例，有一次朋友設計了一個作品，老師都讚不絕口，認為作品有創新、有深度，但貼在IG後卻沒有任何買家和回響。原PO認為這是「常態」，不是不努力，而是環境太封閉，閉門造車，他們被教導「不要管市場」卻沒人買單，如果台灣美術繼續假裝「做自己」，而不是思考如何生存，恐怕真的沒救了。

此文一出，不少網友認為從事藝術產業的人，「毅力」至關重要，「這是少數人走的路，孤單的路，尤其在台灣，學校能提供的，真的太少，我們有一生的時間可以學習，做作品的人，學習心態不崩的強韌情緒能力，至關重要」、「當妳把藝術放在價值天平上時，就失去對藝術的熱情了，這條路要先有天賦、熱情、堅持才有機會成功」。

也有網友提出未來出路，包括參加比賽、開教室，「我同學有跟著老師去畫廊、自己參加比賽拿獎金、開畫室、成為策展人、去藝術拍賣公司工作，給妳參考」、「妳可以自己做網頁，然後浮水印自己的作品，往國外推銷，現在網路發達可以把目標放大」、「美術系畢業可以去當畫畫老師，跟朋友合開畫畫教室」。