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時尚結合淨零排放 實踐大學推零廢棄設計

中央社／ 台北13日電

台灣邁向2050淨零排放，實踐大學永續與時尚結合，透過泥染、再生花布工作坊等，讓學生實際操作「零廢棄設計」，發掘時尚產業的新可能。

教育部青年發展署今天發布新聞稿，介紹近2年補助18案與環境永續相關的職涯輔導方案。實踐大學鼓勵學生結合專業知識與環保理念，課程涵蓋舊衣升級再造、環保泥染、刺繡修補技藝等主題，引導學生從「擁有」轉向「使用」，理解環保時尚如何改變產業鏈與消費模式。

實踐大學服裝設計系學生張又云表示，工作坊引導學生探索如何賦予衣物再生價值、重新利用和重塑材料，進而超越刺繡技法的框架，學習永續美學理念。

張又云說，儘管針與線間的穿梭，在這個偌大的世界不過是冰山一角，但當專業知識結合保護地球的意識，人們就有機會成為永續體系中重要的一顆小螺絲。

教育部表示，台灣已於民國112年通過「氣候變遷因應法」，提出2050年淨零排放目標，期盼透過大專職涯輔導計畫，讓學生接觸聯合國永續發展目標（SDGs）相關議題，拓展多元職涯發展可能性。

實踐大學 永續 職涯發展

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