影／崑科大電動車晶片充電樁基地啟用 總統賴清德大讚

總統賴清德下午到崑山科大主持「電動車晶片模組暨充電樁研發製造人才培育基地」啟用揭牌，兩度稱讚崑山科大是第一名「綠色學校」，且這個基地1億元打到經費國家「只出七成」，他認為無人駕駛也是未來發展趨勢，當場要求工研院全力支持崑山科大結合電動車與無人駕駛技術，能夠協助台灣產業進軍國際，尤其是美國。

崑山科大下午舉行60周年校慶慶祝大會、邀請總統賴清德主持揭牌啟用典禮。賴清德表示，崑山科大連續七年後的教育部深耕計劃補助，是全台灣學生平均收益最多獎助的學校，也是全台灣最國際化的大學，不但國內外姊妹校有多達300多所，還有超過30國的學生來就讀。

賴清德還說，崑山科大培養的學生不只會唸書，還會實作，他特別借用台語汽車廣告詞說崑大的學生是特別「好用耐操又省油、你們知不知道這個就是崑山科技大學學生的特色」。現場隨即響起一陣熱烈掌聲。

校長李天祥感謝教育部支持補助、及校方經費總共投入一億元建置培育基地，基地不僅是崑大與產業連結的重要里程碑，回應國家能源淨零排放政策與全球車電動車產業發展趨勢與前瞻部署。將整合師資與實作能量，與產業界打造兼具研發創新與實務應用的學習場域。也將與夥伴大學攜手合作共享資源，廣邀業界龍頭企業參與課程規畫與設備建置，讓學生在實踐中學習，培育出具有國際競爭力的產業人才，為台灣發光發熱。

李天祥指出，這座基地不僅是技術實力的展現，更是崑山對南部產業升級與綠能未來的堅定承諾。校方從機電整合、電控技術到電池系統建立完整教學模組，同時也推動AFC儲能示範場域，目標是打造臺灣綠能教育的旗艦基地。

近年崑山科大投入智慧交通與永續能源技術，2024年在教育部的補助「電動車晶片模組暨充電樁研發製造人才培育計畫」及校方經費挹注下，總計投入近1億元，建置完整的區域產業人才及技術培育基地計畫，致力於培育電動車產業關鍵技術人才。

基地建置強調「類產線實作」、「課證合一」、「產學共育」及「設備資源共享」四大核心策略，融合MES製造執行系統、邊緣運算與數位孿生等先進技術，導入電動車晶片模組及充電樁之研發製造全流程實作，提升即時監控、數據整合與碳足跡管理能力，強化綠色製造實力。

課程內容則涵蓋「車用晶片模組製造」、「充電樁應用技術」、「電動車與晶片認證」等三大領域，結合AC/DC快充實作系統、模組產線與智慧檢測設備，讓學員從設計、研製、測試到維修各階段皆能實作演練。崑山科大並與SGS、UL等國際認證單位合作，導入ISO 26262、IATF 16949等國際標準課程，推動專業證照考取，強化學員就業即戰力。

計畫亦與超過40家龍頭企業共同組成「電動車產業聯盟」，成立「崑山電動車產學共育平臺」，深化跨界技術交流與資源共享。未來將針對大專學生、高職生、在職人員與師資群設計進階模組課程與實習媒合機制，建立具延展性的人才養成體系。