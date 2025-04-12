慈濟大學原住民護理專班 招考75名公費生

讀語言類的科系要如何克服對「口說」的恐懼呢？一名女網友發文，稱她就讀冷門語言科系，剛開始抱著熱忱進去的，如今卻非常恐懼「口說課」，儘管很努力了，仍然很害怕上課被老師點到，讀得很不開心，忍不住感嘆：「讀語言科系好後悔」。

2025-04-10 08:47