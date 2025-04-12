快訊

復出告終！宥勝宣布「永不出現」…認低估自己的負面影響

生魚片可能藏「隱形殺手」！4方法避免吃下蟲卵

更強！iPhone Fold摺疊機「擁雙裝置優勢」 展開後秒變iPad mini超便利

中山大學撤校內罷免海報惹議 校長力挺後貼回

中央社／ 高雄12日電

中山大學學生近日在校內張貼罷免相關文宣，但有學生反映文宣遭校方撕除。中山大學校長李志鵬親自回應，對於海報遭撤深感遺憾，會捍衛言論自由。校方後來也將海報貼回。

國立中山大學學生會會長劉品佑近日在社群媒體Threads上發文指出，近日有學生自主在校內設置連署站，並張貼罷免相關文宣，文宣內容僅寫「罷免是最後唯一合法、和平的方式」，未強調其餘立場。但校方撤下此文宣，讓人質疑校方未保障言論自由。

對此，中山大學校長李志鵬也親自寫信回應劉品佑，李志鵬在信中提到，對於海報被撤除深感遺憾，民主社會選舉、罷免是公民的基本政治權利，大學生已享有投票權，自然也有罷免的權利。

據了解，校方在學生反映後已將罷免文宣重新貼回佈告欄。李志鵬強調，任何關於投票、罷免的言論，不論是支持或反對只要不涉及侮辱、誹謗或歧視都是政治言論自由的表現，將進一步瞭解事情原委，並避免類似事情發生。

中山大學 罷免 言論自由

延伸閱讀

應對大罷免財務陷危機 羅智強：已準備抵押房子反惡罷

美對等關稅威脅 大罷免潮未來如何走？學者指「嘗鮮期」是關鍵

感謝民進黨 基隆絕沛今晚宣布：二階罷免林沛祥破萬份

影／高雄雙罷劫 民進黨許智傑、黃捷進入罷免二階連署

相關新聞

大專校院延修生創21年來新高 陳學聖：政府應拿出具體對策

國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖今天指出，112學年度大專校院學士班及專科延修生的人數與占比，雙雙創下92學年度...

愛地球…中山大學設7據點袋類回收箱 還要推廣到社區

塑膠減量是全球關注議題，中山大學推動「循循善用計畫」設置7處袋類回收循環箱，鼓勵回收閒置塑膠袋或紙袋，並提供自由取用，落...

中山大學生張貼挺罷免文宣疑遭校方撤除 校長：會捍衛言論自由

大罷免潮席捲全台，中山大學學生會劉姓會長爆料，近日學生自主在校內設連署站，張貼「罷免是最後唯一合法、和平的方式」文宣，並...

中央大學研發智慧貼片 可監測人體訊號、加速傷口癒合

中央大學跨國研發團隊在國科會的支持下，研製「以人工智慧模型實時輔助的永續型摩擦電貼片」，能自供電、即時檢測，更能實現傷口...

超怕口說…她讀「冷門語言科系」喊後悔 一票苦主：妳不孤單

讀語言類的科系要如何克服對「口說」的恐懼呢？一名女網友發文，稱她就讀冷門語言科系，剛開始抱著熱忱進去的，如今卻非常恐懼「口說課」，儘管很努力了，仍然很害怕上課被老師點到，讀得很不開心，忍不住感嘆：「讀語言科系好後悔」。

台藝大男女分層混住新宿舍動土 添630床位紓解住宿壓力

因應學生住宿需求，國立台灣藝術大學今舉行學生宿舍興建工程動土，預計將增加630個床位，紓解宿舍長期供不應求狀況。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。