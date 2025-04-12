愛地球…中山大學設7據點袋類回收箱 還要推廣到社區

塑膠減量是全球關注議題，中山大學推動「循循善用計畫」設置7處袋類回收循環箱，鼓勵回收閒置塑膠袋或紙袋，並提供自由取用，落實循環永續，未來也將結合校園與鄰近社區生活圈，推廣袋類再使用的循環機制。

據統計，台灣每人每年平均使用782個塑膠袋，一年產生1億7千9百86萬個塑膠袋，人均使用量為歐盟國家的3.9倍，其中袋類使用其中超過6成來自傳統市場、夜市及早餐店。

中山大學校園明定禁用塑膠袋，但師生使用外送平台或到校外採買，仍無法避免一次性袋子，導致大量塑膠袋閒置無法有效利用，直接丟棄又增加垃圾來源，為此校責中心攜手環境保護暨安全衛生中心、學生事務處共同推動「循循善用計畫」，透過循環機制延長這些購物袋的使用壽命。

首先透過在校園餐廳與宿舍區域設置袋類回收循環箱，鼓勵師生將閒置塑膠袋、紙袋捐出，經團隊整理與清潔後，再放入循環箱，讓有需求者自由取用，不僅減少垃圾產生，也讓資源得以循環再利用，落實校園永續。

未來中山將與鹽埕、哈瑪星等鄰近社區的市場、店家合作，將校園回收後的乾淨提袋，重新放置到社區中的購物消費據點，讓這些袋類可增加被使用的機會，同時達到廢棄物減量。

目前循環回收箱已在校內學生生活與住宿區域完成設置，包含武嶺一村米羅美食坊、武嶺二村自修室、武嶺三村交誼廳、武嶺四村一樓、翠亨E棟學生餐廳、翠享H棟萊爾富以及山海樓饗食廣場，方便師生隨時投放或取用，團隊也固定派員整理、清點與清理。