大專校院延修生創21年來新高 陳學聖：政府應拿出具體對策

國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖今天指出，112學年度大專校院學士班及專科延修生的人數與占比，雙雙創下92學年度以來新高，賴清德總統若要實現對青年的承諾，應提出具體對策，以解決背後可能存在的資源落差與不平等問題。

根據教育部統計，大專校院學士班及專科延修生人數與占比持續上升，從92學年度的3萬7581人與11.61％，上升至112學年度的4萬9079人與18.29％，創92學年度以來的新高。陳學聖表示，在過去21年間，大專校院及專科學生人數因少子化而大幅下降，但延修生人數卻反而逆勢成長超過三成，占比更上升了6.68％。

陳學聖分析發現，112學年度延修占比最高者是五專男性延修生，達24.19%，較前一學年度增加2.98％；其次為大學四年制男性延修生，占比22.4％；而大學四年制及五專的女性延修生，也分別有16.33%及16.29%。

根據「大專校院校務資訊公開平台」的統計，112學年度日間學士班以下延修生的申請原因，以「畢業學分未修滿」占74.9％為主，其次為「未通過畢業門檻（條件）」占15％。陳學聖指出，從教育部的定義來看，前者多與轉系、轉學、休學復學等因素有關，後者則與畢業門檻的語文檢測、畢業論文、證照考試、實習與服務學習等未完成有關。兩項加總，112學年度合計占比為89.9%，111學年度亦高達90.8%。

陳學聖認為，雖然部分延修與學生個人生涯規劃有關，但亦不排除部分是因課業困難、選課機制、相關支持資源不足或因經濟、心理壓力導致無法如期完成學業，屬於非自願性的延修情形；亦可能有因擔憂畢業即失業，而選擇先延畢的情況。

陳學聖呼籲，政府應正視延修情況所反映出的高教環境困境，以及青年所面對的就業困難問題，積極協助大專校院強化學習、心理與實質資源支持與協助，並強化就業輔導與媒合就業資源，由政府與學校成為青年學子的後盾，讓青年真正「懷抱夢想與希望」，避免教育制度在無形中擴大社會資源不均與資源落差。