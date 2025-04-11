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中山大學生張貼挺罷免文宣疑遭校方撤除 校長：會捍衛言論自由

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
中山大學劉姓學生會長指挺罷免文宣疑遭學校撤下。記者郭韋綺／翻攝記者郭韋綺／翻攝
中山大學劉姓學生會長指挺罷免文宣疑遭學校撤下。記者郭韋綺／翻攝記者郭韋綺／翻攝

罷免潮席捲全台，中山大學學生會劉姓會長爆料，近日學生自主在校內設連署站，張貼「罷免是最後唯一合法、和平的方式」文宣，並未強調支持罷免誰、反對罷免誰；但民眾檢舉後文宣品疑遭校方撤下。對此，中山大學校長李志鵬今天發出聲明，捍衛保障言論自由

劉姓學生會長社群平台Threads發文指出，中山大學有同學自主在校內設置連署站，同時亦有張貼相關文宣，文宣內容僅寫「罷免是最後唯一合法、和平的方式」，在該份文宣中，並沒有太強調支持罷免誰，反對罷免誰。他說到最近聽聞，有民眾檢舉這份文宣，認為應該要撤下「這不僅不妥，更嚴重侵害民主自由的精神」，疾呼校方切勿將文宣撕下。

劉認為，理性、和平的溝通與交流在校園中亦是高等教育重要的環節，為了怕麻煩，就引援在校內固有但從來沒有實際實施的規定，儘管校方單位也從來沒有遵守這項規定引援這種法規將「被檢舉」的文宣撕除，不僅違反平等原則，「同時也讓我們質疑，是不是學校正在禁止某些言論在校內發展？」

劉指出，站在大學端的角度，應該要保障言論自由，每個人的言論都應該要被保障，「無論你支持哪一邊，支持誰應該被罷免，都應得以在校園這塊自由的地方，理性的互相溝通與彼此說服」。

他以中山大學學生會會長個人的身分，反對校方將討論罷免的文宣撕除，「我認為不論是支持還是反對的言論都應該要被保障」。而後有同學反應，文宣已經被校方撕除，他也強烈譴責中山大學的這種行為。

校長李志鵬今天也對此事發聲明回應，對於文宣被撤除感到遺憾，民主社會中，選舉、罷免是公民的基本政治權利，大學生已經享有投票權，自然也有罷免的權利。李志鵬指出，任何關於投票、罷免的言論，只要不涉及汙辱、誹謗或歧視，都是政治言論自由的表現。

李志鵬聲明強調，中山大學向來鼓勵學生獨立思考，勇於發表對社會議題的看法，也竭力捍衛師生的言論自由，學校將會進一步了解事發原委，並避免類似情事再次發生。

中山大學劉姓學生會長指挺罷免文宣疑遭學校撤下，校長李志鵬發出聲明回應。記者郭韋綺／翻攝
中山大學劉姓學生會長指挺罷免文宣疑遭學校撤下，校長李志鵬發出聲明回應。記者郭韋綺／翻攝

中山大學 罷免 言論自由

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