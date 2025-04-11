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中興大學揭祕百年演變 台灣原生紅樹林多已滅絕

中央社／ 台中11日電

國立中興大學研究團隊回顧與比對百年文獻發現，台灣現存紅樹林多由人為引入栽植，基隆灣和高雄港原生紅樹林族群已滅絕，僅屏東縣東港鎮大鵬灣仍存少數原生海茄苳族群。

興大今天發布新聞稿表示，生命科學系教授施習德、許秋容及國立中山大學退休教授楊遠波系統性回顧與比對130篇國內、外文獻後，確認台灣現存紅樹林許多是人為引入栽植，非自然原生分布。

研究指出，基隆灣和高雄港曾有原生紅樹林族群，目前已滅絕。基隆港水筆仔在日本時代後期就不復存在；高雄港原本曾有除水筆仔之外的5種紅樹植物，也因港口開發等因素而逐漸消失。目前僅大鵬灣仍有百年老樹，研判為台灣少數原生海茄苳族群。

其餘地區紅樹林，依歷史文獻和早期標本採集紀錄，可確認是人為引入而非當地原生族群，包括自福建、廣東引入，或陸續於沿海地區廣泛栽植而擴張的族群。

至於淡水河口原生水筆仔族群可能在19世紀末滅絕，現生植被為1925年前後由當地貿易商黃東茂自福建鼓浪嶼引入。新竹縣新豐鄉地區水筆仔與海茄苳，考據為1790年從廣東陸豐引入。

「台灣紅樹林分布的變遷」最新研究成果發表在「國立台灣博物館學刊」，研究團隊表示，這項研究為台灣紅樹林歷史與地理分布提供全新視角，更為海岸濕地生態保育與管理策略提供關鍵參考依據。

基隆港 紅樹林 高雄港

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