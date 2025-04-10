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中央大學研發智慧貼片 可監測人體訊號、加速傷口癒合

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
中央大學跨國團隊研發的「以人工智慧模型實時輔助的永續型摩擦電貼片」，不僅能自供電、即時檢測、更能實踐傷口再生癒合。圖／中大提供
中央大學跨國團隊研發的「以人工智慧模型實時輔助的永續型摩擦電貼片」，不僅能自供電、即時檢測、更能實踐傷口再生癒合。圖／中大提供

中央大學跨國研發團隊在國科會的支持下，研製「以人工智慧模型實時輔助的永續型摩擦電貼片」，能自供電、即時檢測，更能實現傷口再生癒合，成果發表於近期的頂級國際期刊《Nano Energy》，為全球健康監測與再生醫療帶來創新。

該綠色智慧貼片由中央大學生醫科學與工程學系副教授楊伯康領軍研發，統合國際團隊的料模擬技術，以及生醫系助理教授陳靖昀的再生醫學技術，再加上輕量級生成式AI模型共同開發。

中大表示，核心技術在於摩擦電效應，能單純透過使用者運動產生電能，從而實踐無需外接電源的自供電特性。貼片採用特殊化奈米科技提升電輸出效能，並結合能分析電訊號的生成式AI演算法，因此可精準監測各種人體生理訊號，於綠色再生醫療、健康照護領域具備應用潛力。

中大說，此款永續型摩擦電貼片透過輕量型生成式AI演算法，能在超高感測準確性97%條件下即時分析使用者的動作或生理數據，如檢測步態、呼吸、肢體運動等，未來有望應用於健康手環等穿戴式裝置；且貼片還提供微量電刺激加速傷口癒合，動物實驗結果顯示，經貼片刺激的傷口修復速度比未使用電刺激的對照組快30%以上，技術有望用於慢性傷口治療、燒燙傷修復等。

另外，貼片採用生物降解材料，環保可回收外也能自然降解，貼片也具備可回收與再利用特性，確保其能在不同臨床應用場景中循環使用，進一步降低環境負擔。中大指出，研究團隊將持續優化材料與系統設計、提升技術的臨床應用價值，讓更多有慢性傷口損傷的患者受益。

綠色智慧貼片由中央大學生醫系副教授楊伯康研發設計（中），整合助理教授陳靖昀的再生醫學技術 （左二），以及副教授陳健章AI技術 （右二）共同研發。圖／中大提供
綠色智慧貼片由中央大學生醫系副教授楊伯康研發設計（中），整合助理教授陳靖昀的再生醫學技術 （左二），以及副教授陳健章AI技術 （右二）共同研發。圖／中大提供

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