超怕口說…她讀「冷門語言科系」喊後悔 一票苦主：妳不孤單
讀語言類的科系要如何克服對「口說」的恐懼呢？一名女網友發文，稱她就讀冷門語言科系，剛開始抱著熱忱進去的，如今卻非常恐懼「口說課」，儘管很努力了，仍然很害怕上課被老師點到，讀得很不開心，忍不住感嘆：「讀語言科系好後悔。」
一名女網友在Dcard發文，表示她就讀的科系是冷門科系，剛開始懷抱熱忱，希望自己能掌握這門語言，才選擇此科系的，沒想到現在卻很懼怕每個禮拜的「口說課」，已經很努力練習聽力了，仍然聽不太懂老師在說什麼，很怕被老師叫到名字。
原PO表示，她其實知道就讀語言科系對於就業沒什麼幫助，自己是喜歡此國家，喜歡這個語言才選擇就讀的，但現在非常害怕「開口說」，每次上課都很緊張，成績越來越糟糕，讀得很不開心，很後悔就讀語言科系。
此文一出，一票過來人也表示「很辛苦」，其中包括俄文、德文，「大學跑去修德文，期中差點不及格，老師說在電梯遇到他要用德文問好，我看到他都只是想閃得遠遠」、「跨校到淡江修俄文課，當年完全是靠意志力撐下來的」、「我想到修俄文通識的不良回憶，老師上課點我念俄文，我說我不會，不是每個人學習語言的能力都一樣快」。
也有網友分享練習口說的方法，可以用App練習，或跟外國人視訊，「多用App練習發音口說呢？我自己也是有在學冷門語言，瑞典語，常常唸不出來或打結，就開字典一直聽怎麼念比較自然」、「建議可以跟那一國人開視訊聊天，或者用網路通話，有機會讓對方陪妳練」。
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