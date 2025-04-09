台藝大男女分層混住新宿舍動土 添630床位紓解住宿壓力
因應學生住宿需求，國立台灣藝術大學今舉行學生宿舍興建工程動土，預計將增加630個床位，紓解宿舍長期供不應求狀況。
校方強調，這是台藝大整體發展的里程碑，未來除提供安全舒適的住宿空間，也將打造結合藝術特色與綠建築概念的學習生活環境。
台藝大全校學生人數逾5200人，現有宿舍僅822床，床位占比僅15.2%。校方表示，因屋齡超過30年，舊宿舍普遍存在壁癌、滲水等問題，近年均利用寒暑假逐步修繕；因學生數日益增加、國際學生成長趨勢下，新宿舍的興建已成為當務之急。
新宿舍工程預定2027年完工，打造地上10層、地下2層，規畫男女分層混宿，設有無障礙房型、公共空間、停車設施與綠化環境等，將同步取得銀級綠建築與銅級智慧建築標章。
工程由張瑪龍建築師團隊設計，以「畫框陽台」呼應藝術大學特色，立面如同學生生活的展演場域，外觀結合雙層牆設計與遮陽板變化，兼具功能與美感。
今天動土典禮開場由國樂系擊樂團演出「龍騰虎躍」，以磅礡鼓聲揭開序幕。
校長鐘世凱表示，4年前校務會議決議將興建宿舍列為首要建設，行政團隊全力推動宿舍興建工程，也感謝牧人投資股份有限公司與陳筱宇牧師慷慨捐資，支持學校打造優質宿舍。
牧人投資董事長蔡宗國指出，此次捐助源自於已故台藝大校友陳小平的遺產規畫，為延續其對藝術的熱情與理念，選擇捐資支持台藝大宿舍興建。他表示「我們並不需要這些財產，但希望能對台灣社會有所幫助，尤其是年輕人。」
立委葉元之、蘇巧慧亦到場祝賀。葉元之表示，完善住宿條件有助激發學生創作能量，讓台灣文化持續發光發熱；蘇巧慧說，新宿舍將成為青年學子孕育創意、交織夢想的重要基地，是對下一代藝術人才的深耕與投資。
校方說明，未來宿舍床位將保留約一半供新生入住，另以抽籤方式供2至4年級學生申請。短期內舊宿舍仍會與新宿舍併用，持續透過寒暑假進行修繕，維持良好住宿品質。
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