連2年獲MUSE設計獎銀牌 大三生共同創作被世界看見

元智大學藝術與設計系學生聯合創作「Glimmers of The Cracks」在2025年MUSE Creative Awards中,從全球逾9000件參賽作品中脫穎而出,榮獲銀獎殊榮,其中學生袁惠璘也以個人創作The Stare of Fear獨立報名參賽,也獲得銀牌,該作品由3件盒子狀的互動裝置組成,分別設計有貓眼、縫隙與廣角鏡等觀看元件,觀者可透過這些「觀看裝置」窺視內部影像。

獲獎作品為藝設系大三課程「數位影像與建築空間思維與實作」的期末聯合創作,學生郭芷妤的「心房」結合光雕投影與視錯覺藝術手法,在空間轉換與情感流動中,邀請觀者重新審視家庭間潛在的連結與情感張力;李瑄與張云甄合作的「庇護所」則打造一處象徵心靈避風港的小型空間,反映個體在成長壓力下,為自我療癒而築起的溫暖庇護地;黃筱晴的「一根菸的時間」以雙胞胎分離的視角,映照從「共同成長」到「個體探索」的心理歷程,細膩呈現青春期面對獨立與選擇的掙扎。

袁惠璘以個人創作獨立報名參賽,也獲評審團高度肯定,作品利用觀看方式所產生的視覺變形與干擾,模擬人們對未知事物的感知扭曲,試圖探討恐懼的本質往往源自自我內心的投射與想像,而非外在事物本身。

這是元智大學藝術與設計系連續第2年榮獲MUSE創意獎殊榮,展現課程在培養具國際視野之設計人才方面的持續成果。指導教師陳鼎翰指出,我鼓勵學生將課堂學習成果轉化為具國際競爭力的參賽作品,透過參與國際賽事,不僅累積實戰經驗,也讓世界看見台灣年輕設計人才的創意與潛力。