連2年獲MUSE設計獎銀牌 大三生共同創作被世界看見

元智大學藝術與設計系學生聯合創作「Glimmers of The Cracks」在2025年MUSE Creative Awards中，從全球逾9000件參賽作品中脫穎而出，榮獲銀獎殊榮，其中學生袁惠璘也以個人創作The Stare of Fear獨立報名參賽，也獲得銀牌，該作品由3件盒子狀的互動裝置組成，分別設計有貓眼、縫隙與廣角鏡等觀看元件，觀者可透過這些「觀看裝置」窺視內部影像。

獲獎作品為藝設系大三課程「數位影像與建築空間思維與實作」的期末聯合創作，學生郭芷妤的「心房」結合光雕投影與視錯覺藝術手法，在空間轉換與情感流動中，邀請觀者重新審視家庭間潛在的連結與情感張力；李瑄與張云甄合作的「庇護所」則打造一處象徵心靈避風港的小型空間，反映個體在成長壓力下，為自我療癒而築起的溫暖庇護地；黃筱晴的「一根菸的時間」以雙胞胎分離的視角，映照從「共同成長」到「個體探索」的心理歷程，細膩呈現青春期面對獨立與選擇的掙扎。

袁惠璘以個人創作獨立報名參賽，也獲評審團高度肯定，作品利用觀看方式所產生的視覺變形與干擾，模擬人們對未知事物的感知扭曲，試圖探討恐懼的本質往往源自自我內心的投射與想像，而非外在事物本身。

這是元智大學藝術與設計系連續第2年榮獲MUSE創意獎殊榮，展現課程在培養具國際視野之設計人才方面的持續成果。指導教師陳鼎翰指出，我鼓勵學生將課堂學習成果轉化為具國際競爭力的參賽作品，透過參與國際賽事，不僅累積實戰經驗，也讓世界看見台灣年輕設計人才的創意與潛力。