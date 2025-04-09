大專減專案教師 教團：應補助轉正職

因缺乏法律明文保障，大專校院專案教師曾遭濫用被視為學界「免洗筷」，為此，教育部要求大專校院自一一二學年起，不得再增加專案教師，且應緩和降低聘任率，並祭出獎勵措施。但教育團體憂心，較妥適的方式應是增加聘任編制內人員給予補助，否則恐導致學校裁撤專案仍能拿補助。

根據教育部規定，大專校院自一一二學年度起，不得再增加專案人力，且須降低聘任比率，自一二○學年時全數學校聘任比率皆應降至百分之八以下。若符合生師比，學校專案聘任比率又較前一學年度下降，且人數較前一學年度減少，每減一名專案則可獲十萬元獎助。

不過高教工會組織部主任林柏儀表示，只要求減少專案人數，部分學校可能將專案裁撤還拿到補助款，教育部應鼓勵學校將專案轉為正式的編制內人員，才給予獎助，且專案比率也應逐年下降。

此外，部分技專以實務教學不易以編制內聘僱為托詞。林柏儀說，編制內外，差在勞動保障的不同，編制外職務都屬臨時性，如同事請產假時以短期方式聘僱，除此之外，都應以長期編制內聘僱為先，不應以科系有別。

文大大傳系教授王翔郁則認為，私校專案想轉為編制內通常要符合相關條件，申請再次應徵通過後即以編制內聘僱，但若有些人專案時期不好溝通、不配合，則能弄走就弄走，再者，再次應徵時也可能碰上更優秀的對手，最後聘僱的是別人，都有不確定性。

教育部回應，為了確保專案教師工作權益，大專校院宜採取逐年調降專案比例方式因應，編制外專案教師轉為編制內，必須透過合法公開甄選程序進行聘任，以維護教師聘任的正當性與學術環境公平性。