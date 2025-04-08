專案教師遭濫用如免洗筷 教部祭上限令「少聘1人給10萬元」

因缺乏法律明文保障，大專校院專案教師曾遭濫用被視為學界「免洗筷」，為此，教育部要求大專校院自112學年起不得再增加專案教師，且應緩和降低聘任率，並祭出獎勵。但教育團體憂心，較妥適的方式應是增加聘任編制內人員給予補助，否則恐導致學校裁撤專案仍能拿補助。

因專案教師遭濫用教育部曾遭監察院糾正，並於111年提出政策引導措施，大專校院112學年度起不得再增加專案人力，且須降低聘任比率，自一20學年時全數學校聘任比率皆應降至8%以下。又只要符合生師比，學校專案聘任比率較前一學年度下降，且人數較前一學年度減少，每減一名專案可獲10萬元獎助。

教育部也另於112學年起統計各校專案教師比率，但如崇右影藝科大編制外專案比例仍達六成，公校如台科大等則有兩成多。

高教工會組織部主任林柏儀表示，獎勵方案可以調整得更好，教育部應鼓勵學校將專案轉為正式的編制內人員，但少了轉正，只要求減少專案人數，部分學校可能將專案裁撤還拿到補助款。學校應增加聘僱編制內專任人員才給予獎助，且專案比率也應逐年下降。

又部份技專多以實務教學不易以編制內聘僱為託辭，林柏儀也談到，編制內外差在勞動保障的不同，編制外職務都屬臨時性，如同事請產假時以短期方式聘僱，除此之外，都應以長期編制內聘僱為先，教導學生實務也需要長期貢獻，不應以科系有別。

文大大傳系教授王翔郁則談到，私校專案想轉為編制內通常要符合相關條件，專案聘期滿後若符合條件可申請再次應徵，通過後即以編制內聘僱，但若有些人專案時期不好溝通、不配合，則能弄走就弄走，再者，再次應徵時也可能碰上更優秀的對手，最後聘僱的是別人，都有不確定性。

教育部回應，為改善政策缺失及確保專案教師工作權益，大專校院宜採取逐年調降專案比例方式因應，又照大學法規定，教師聘任需符合公平、公正、公開的程序，編制外專案教師轉為編制內，必須透過合法公開甄選程序進行聘任，以維護教師聘任的正當性與學術環境公平性。