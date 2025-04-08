研擬半導體碩士雙聯 北科大與泰國亞洲理工締結盟校

為深化國際高教交流，國立台北科技大學日前與位於泰國曼谷的亞洲理工學院（Asian Institute of Technology）簽訂校級合作盟約，並展開半導體的碩士雙聯合作共識，為雙方在半導體高教合作上開啟新篇章。

北科大校長王錫福與亞洲理工學院校長李百祺於上月議定由北科大創新前瞻科技研究學院與亞洲理工工程科技學院，展開半導體的碩士雙聯合作共識，此次締結，也讓北科大在泰國的盟校達24所。

王錫福表示，北科大與亞洲理工同樣以培育工程人才為主，於推動國家經濟發展方面有重大貢獻，並享譽國際。他相信，兩校於半導體領域開展雙聯合作，有助於推動核心戰略產業科技發展，更盼未來合作拓展至人工智慧（AI）、EMBA等領域及其他學院，共同培育卓越人才。

李百祺是台大電機工程學系及生醫電資所特聘教授，去年9月成為該校第一位來自台灣的校長。李百祺指出，與北科大啟動半導體領域的合作鏈結，是他上任以來積極推動「轉型工程」的一部份。他將透過國際學術合作，呼應我國「新南向」政策，強化半導體、AI等科技產業的人才布局，協助亞洲經濟永續繁榮發展。

北科大介紹，亞洲理工學院自1959年創立以來均採全英語授課，以「培育亞洲工程人才，解決亞洲問題」為宗旨，並以交通、土木、永續工程、管理等領域見長。我國行政院前院長、已故總統府資政孫運璿於經濟部長任內，曾擔任該校董事，自此開展了台灣與該校的緊密連結；當時我國政府、國營企業陸續推選人員前往深造，亞洲理工校友因此成為我國重大建設推手。