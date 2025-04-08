川普關稅政策衝擊「大學生畢業即失業」？ 過來人苦嘆：最慘是他們

美國總統川普日前公布關稅政策，衝擊全球經濟，台股也下殺好幾千點。一名網友好奇，今年應屆畢業的大學生，是否會面臨「畢業即失業」的困境？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「6月這批大學生是畢業即失業嗎？」為題，指出川普對台灣課徵32%關稅，重創外銷也拖累內需，許多企業都紛紛裁員，加上新人還要訓練成本，怎麼還有心思招人？好奇今年畢業的大學生，會不會找不到工作？

貼文一出後，不少網友都相當悲觀，紛紛表示「傳產死更慘好嗎，已經有要員工準備輪休無薪假了」、「本來要招人的職缺保證通通凍結，原本今年就不太好了，這下沒救了」、「有可能，各產業因該會人事凍結」、「2009年台灣失業率5.85%，16年了又要再一次了嗎？」

不過，也有部分網友持相反意見，指出大缺工時代，還是很多工作機會，紛紛回應「餐飲服務業應該還是很缺啦」、「怎麼會沒人？服務業、做工缺爆」、「餐廳都還很缺人」、「服務業小吃店很缺」、「加入志願役，五萬起跳 剛好補充兵力不足的問題」、「加入國軍啊，怎麼會失業」、「國軍歡迎各位」。

此外，也有身為七年級生的過來人，指出2008年金融海嘯，情勢比現今還嚴峻，指出「七年級的最慘，經歷兩次」、「慘得過七年級大學生嗎？」、「怎樣都不可能慘過7年級啦」。