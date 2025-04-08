北醫大攜手美國藥廠 推新藥優先通道等6大領域合作

台北醫學大學與美商默沙東藥廠台灣分公司（MSD）日前簽署合作備忘錄，將於新創策略、臨床試驗、人才培育、臨床數據應用、新藥優先通道、病人安全等領域深化合作，將於今年分階段逐步展開關鍵專案。

北醫大表示，合作規模橫跨六大單位，包括北醫大事業發展處、人體研究處、教務處、數據處、管理發展中心及台北癌症中心，雙方將共同致力於六大面向的產學合作。如北醫大事業處將與默沙東合作「MSD 創新策略夥伴」，透過默沙東整合跨部門資源，支持北醫大創新創業項目，提供業界導師計畫與臨床驗證機會。

北醫大也指出，人體研究處則與默沙東深化臨床試驗合作，推展北醫體系三家附屬醫院（北醫附醫、萬芳醫院及雙和醫院）的臨床試驗量能，提升試驗效率及競爭力，日後也會為學生提供更多學習機會。

在醫療方面，北醫大也說，管理發展中心將與默沙東推廣「新藥優先通道」，加速新藥可近性合作，打造綠色通道，及早讓病患獲得創新藥品治療；台北癌症中心則推動術後快速康復（ERAS）計畫與早診早治診療路徑優化，提升病人安全與照護。

北醫大校長吳麥斯表示，透過與默沙東六大領域的深化合作，不僅能提升學術與產業的緊密連結，也能讓北醫的師生研究人員與醫事人員擁有更多國際級資源與合作機會，共同拓展台灣生醫創新的全球影響力。

默沙東台灣總裁湯偉成則指出，與北醫的策略合作將進一步強化雙方在臨床試驗、人才培育與提升醫療品質上的夥伴關係，為台灣生技醫療產業打造具影響力的生態系統。