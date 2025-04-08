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弘光科大邀米其林大師指導畢業生 5月展現頂級饗宴

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
米其林三星主廚林恬耀（第一排左）、二星主廚田原諒悟（第一排中）、二星餐廳首席侍酒師盧楷文（第一排右）指導弘光科大餐旅系學生，籌劃獨一無二創新美食料理饗宴。圖／弘光科大提供
米其林三星主廚林恬耀（第一排左）、二星主廚田原諒悟（第一排中）、二星餐廳首席侍酒師盧楷文（第一排右）指導弘光科大餐旅系學生，籌劃獨一無二創新美食料理饗宴。圖／弘光科大提供

弘光科技大學餐旅管理系「米其林大師實務專題製作」課程這學期新聘米其林二星餐廳logy首席侍酒師盧楷文指導學生，加上米其林三星主廚林恬耀、二星主廚田原諒悟及米其林三星餐廳「Taïrroir 態芮」前甜點主廚賴思瑩，聯手教畢業生籌劃創新美食料理饗宴，5月12日畢業發表餐會將展現餐飲饗宴。

餐旅管理系主任吳松濂表示，盧楷文去年8月獲得英國國際侍酒大師公會（Court of Master Sommeliers Europe，簡稱CMS）的侍酒師最高認證「侍酒大師」，是CMS創立55年來，亞洲第3位、也是台灣唯一拿到此殊榮的侍酒師，加入畢業餐會指導陣容，可讓學生學習到頂級餐飲中餐酒或餐飲搭配訣竅，使餐會更臻於完美。

在弘光擔任專技教授邁入第4年的林恬耀指出，他認為每位廚師、甜點師、待酒師、餐飲從業者、學生皆具有獨一無二的特質，今年仍將透過引導方式，激發學生發想及設計出屬於自己的東西，他們再提出調整建議，互動式指導才能讓學生學會思考，進一步培養正確的態度去面對未來的職場挑戰。

侍酒師盧楷文說，之前雖曾到大學演講過，但這是第一次接觸整個學期的課程，這一陣子和學生接觸過程，得知10多名學生有義大利海外實習經驗，發現他們對餐酒及餐飲的搭配相當有概念，他也會運用自己在業界的實務經驗及案例指導學生。

吳松濂指出，來自新加坡的林恬耀、賴思瑩及出身日本的田原諒悟、從台灣走向國際的侍酒師盧楷文，4人皆具高端國際頂尖餐飲經驗，傳授豐富實務經驗及創新心法，能強化學生的國際專業移動力，有助於無縫接軌進入高端餐旅職場。

弘光科技大學 甜點 米其林 餐廳

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