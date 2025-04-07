傳1床位2萬元？清大2校區宿舍混抽 校方：公平對待學生

國立清華大學有鑑於114學年教育學院啟用，經開會後決議將南大校區與校本部宿舍共約8500個床位開放所有學生混抽，卻有抽到南大校區宿舍的校本部學生抱怨，每天得花15至20分鐘車程回宿舍，增加學生上課不便，還有私下買賣床位的情況。

清大回應，因教育學院預計114學年就會在校本部上課，但新建宿舍需三年才完工，因此經學生會多次討論，決定採校本部與南大校區宿舍混抽方式，校方則提出填志願序、開放交換床位、增加校本部到南大校區的接駁公車往返班次等方式，藉此緩解往返兩校區上課的狀況。

清大表示，114學年度住宿政策的調整主要是校本部現有床位無法滿足2個校區所有住宿生的需求，為活絡二校區的空間運用，才規畫住宿生可選擇校本部及南大校區的宿舍。

另外，所有宿舍申請者無論是否具備住宿優先權，都會以個人身份申請，並透過電腦亂數抽取志願齋舍，除具公平性，也讓兩校區學生可及早確認是否獲得住宿權，至於齋舍的選擇，也提供志願序和互換機制讓學生有調整的機會。

清大表示，為因應南大校區與校本部學生往返需求，總務處也規畫114學年度起每天增加18班次以上接駁車，至於學生反映私自轉讓床位、允許他人冒名頂替床位、刊登買賣或頂讓床位訊息等情況已違反住宿規定，校方會依違規扣點的處理立即退宿，若有販賣床位營利情事，也籲學生向住宿組檢舉。

有清大學生抱怨，今年開放兩校區宿舍混抽已造成諸多不便，除了有些學生需要多花時間通勤兩校區，放學回宿舍也會碰上塞車潮，對學校採取的作法感到不解，而校本部本來宿舍量就不足，如今開放混抽，是否會排擠到校本部學生的住宿需求。

清大學生說，如今因宿舍混抽，已出現校本部1床上看2萬元的交換價格，這些情形希望學校能重視處理，不要將混抽決議對變成學生的災難。