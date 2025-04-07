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台積電熊本效應延燒 明新科大招首屆半導體日本專班

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
明新科技大學近期招收首批半導體日本專班學生，未來有望在台積電、力成科技及矽格科技等與半導體業相關科技公司實習。圖／校方提供
明新科技大學近期招收首批半導體日本專班學生，未來有望在台積電、力成科技及矽格科技等與半導體業相關科技公司實習。圖／校方提供

半導體製造商台積電赴日本熊本縣設廠，帶動半導體相關企業投資熊本縣，日本學校也紛紛到台灣學習半導體，明新科技大學近期招收首批半導體日本專班學生，未來有望在台積電、力成科技及矽格科技等與半導體業相關科技公司實習。學校表示，這是國際產學合作與跨國人才培育的重要里程碑。

明新科大在去年11月與日本熊本市的學校法人開新學園簽訂教育合作協定，兩校跨國在半導體人才培育領域密切合作。第一批前來明新科大的學生們，多來自熊本市的開新高中，及玉名工業高中。

日前校方特別舉辦歡迎會，校長呂明峯代表學校歡迎，呂明峯表示，隨著台積電在熊本的設廠與擴廠，半導體領域人才培養成為日本產業界的重要議題。日本專班學生在明新科大四年的學習，將掌握半導體產業相關的實務技術，並參與相關企業的實習計畫，除了學到半導體專業知識，並透過實習累積實務技能經驗，畢業後回到熊本就業，助力當地相關產業發展。

有半導體日本專班生也表示，選擇來臺灣半導體重鎮的新竹，在學期間除了吸收半導體知識、學習專業理論與技能，同學們最期待的是能在全台規模最大的半導體人才培育基地裡，原地學習半導體的實務操作。

明新科大表示，辦理的半導體日本專班為四年學士班學制，專班特色是培育日本的半導體工程師專業人才，協助日本半導體產業發展，及增進台日兩國的交流與發展。首批專班學生春季入學，目前在華語文教學中心學習中文，再於9月秋季進入半導體學院相關科系就讀。

明新科大推動國際交流與合作，呂明峯於2月前往日本與佐野學園簽訂兩校半導體人才培育合作MOU，近期也與越南胡志明市國家大學簽署半導體人才培育協議，並與美國學術交流基金會IEA訪團交流半導體科技、華語教育等領域。

半導體製造商台積電赴日本熊本縣設廠，也帶動其他半導體相關企業投資熊本縣，日本學校也到台灣學習半導體計畫。圖／校方提供
半導體製造商台積電赴日本熊本縣設廠，也帶動其他半導體相關企業投資熊本縣，日本學校也到台灣學習半導體計畫。圖／校方提供

半導體 日本 熊本

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