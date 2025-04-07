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景氣差哪科系吃香？他從電機轉念醫「不怕裁員」 挺科技業派點出優勢

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友認為如果未來景氣不好，選擇讀醫學系是較好選擇。圖／ingimage
一名男網友認為如果未來景氣不好，選擇讀醫學系是較好選擇。圖／ingimage

未來景氣如果低迷，該選擇讀「醫學還是電資」呢？一名男網友發文，稱他原本讀電機系，但後來選擇轉到醫學系，他認為如果未來景氣不好，選擇讀醫學系是較好選擇，因為醫師收入穩定。對此，網友們卻抱持不同意見。

一名男網友在Dcard發文，表示他原本就讀電機系一年級，後來去北部讀醫學系，他認為在未來十年內，醫師較電資領域有優勢。原PO表示，從2015年到2025年景氣非常好，電資領域水漲船高，牙醫也隨之興起，但景氣總會均值回歸，當景氣不好時，所有職業都會面臨裁員風險。

原PO表示，景氣不佳時，醫師至少有穩定的收入，也不用擔心被裁員，醫師們可以「逢低布局」，等到景氣回溫，已經賺得盆滿鉢滿，因此認為在未來，讀「醫學」是較好選擇。

此文一出，有一派網友不認同他的看法，認為電資系的優勢還是較大，此外景氣不好醫師收入也會收影響，「科技業如果不景氣，最不得已的情況就是出國工作，台灣頂大生出來的科技人才，應該是很搶手」、「健保總額是綁定GDP，自費市場要看景氣循環，收入不會沒影響」、「經濟不景氣時，做自費和醫美的人會少很多」。

也有網友同意他的觀點，認為念醫學是「顯學」，「現在確實念醫牙是顯學，台灣的科技業因為兩大強國的不穩定因素，以至於快要被打趴了」、「你說的也沒錯，不景氣時可以逢低布局，只是另一半一定要上班，錢才比較夠用」。

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